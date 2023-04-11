英格蘭初級醫師大罷工　多達35萬約診遭取消

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但初級醫師發起的4天罷工行動，恐怕會是迄今最嚴重的行動，國民保健署醫療總監波伊斯（Stephen Powis）警告這將對醫療服務累積「龐大的壓力」。
波伊斯昨天說：「這將會是國民保健署史上最具破壞性的罷工行動，由於剛結束國定週末連假，明天的罷工將對員工和服務帶來龐大的壓力。」
「緊急、急迫和重症照護將列為優先要務，但不幸的是部分患者的約診必須延後。」
代表英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭全體醫療照護系統的國家醫療保健服務聯盟（NHS Confederation）執行長泰勒（Matthew Taylor）告訴天空新聞網（Sky News），他預期這場4天的罷工行動將導致「多達35萬個約診」遭到取消。
泰勒告訴天空新聞網，這場罷工「將對國民保健署能力造成災難性影響」。
波伊斯表示，國民保健署一直在為罷工行動做「廣泛的準備」，但由於需要重新預約的約診「數量龐大」，使得準備工作「更加困難」。
罷工行動將於當地時間11日上午7時展開，於4月15日早上結束。
衛生大臣巴克萊（Steve Barclay）表示，不切實際的「加薪35%訴求」是導致談判破裂的主因。
巴克萊在「週日電訊報」（Sunday Telegraph）上寫道：「我認可他們的辛苦工作和奉獻。但英國醫學會（BMA）初級醫師委員會安排在這個時間點採取這樣的罷工行動，導致患者和其他國民保健署員工受到最大程度的干擾，令人深感失望。」（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120411