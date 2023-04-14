「香菇嫩筍素肉燥」加紅茶超對味 餐廳等級美食在家吃
台灣料理包產值逐年攀升，2022年料理包銷貨更達463億，天仁喫茶趣協理王華榮透露，「剪刀經濟」一詞因而出現，描述復熱即食產品帶來的商機，在家5分鐘就能上桌享用美食，成為不少忙碌現代人的首選。天仁喫茶趣也在去年12月推出普洱半筋半肉牛肉麵、花旗參枸杞紅棗雞湯麵料理包，在沒有任何廣告輔助之下，短短幾個月創造400多萬營業額，如今再推出香菇嫩筍素肉燥料理包，以多汁香菇搭配鮮嫩竹筍，開啟素食料理包新風貌。
生活中心/綜合報導
協理王華榮表示，會投入料理包市場，其實並非想搶食剪刀經濟這塊大餅，而是因為考量疫情，在疫情前天仁喫茶趣就想開發料理包，經過多番討論研發，最後完成時正好介於疫情尾聲，「我們後來思考，不一定是因為疫情，大家回到家肚子餓，宵夜想吃一點牛肉或什麼食物，料理包就很簡單，我們認為給消費者方便，但方便還是要吃到好的東西」。
有了普洱半筋半肉牛肉麵、花旗參枸杞紅棗雞湯麵料理包的成功，協理王華榮帶著天仁喫茶趣團隊，經過半年口味研發調整，再推出全素可食的香菇嫩筍素肉燥，至於為何選擇「素食」？協理王華榮表示，天仁喫茶趣的料理包皆是由餐廳菜單裡的品項作為發想，其中有項熱門餐點「茶油麵線」裡面就有素肉燥，因而發展成此次的香菇嫩筍素肉燥，同時，希望老顧客在家也能享受天仁喫茶趣的料理。
香菇嫩筍素肉燥料理包另外加了紅茶、筍丁、香菇，將菜單中茶油麵線裡的素肉燥再增添風味及口感，協理王華榮推薦最佳食用方式就是配白飯，簡單的食材卻最能彰顯素肉燥的風味，另外也可拌麵、拌青菜等，除了照顧到喜愛天仁喫茶趣的老顧客，也顧及日益增加的「彈性素食主義」人口，根據衛福部說明，若國人執行一週一日蔬食環保餐，一年即可減少101.4公斤碳排放，天仁喫茶趣也希望由自身做起、推出蔬食、素食，鼓勵減碳風潮。
香菇嫩筍素肉燥料理包裡頭為3包70公克包裝，不論是一人獨享或家庭聚餐都很方便斟酌數量，適合現代小家庭及單身客群。天仁喫茶趣料理包目前在全台100多家門市皆有販售，到6月底前享有雙盒特價350元或買5送1的優惠。