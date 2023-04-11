NBA／最後1/3賽季振作還有望爭冠嗎？歷史數據不利於湖人

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兩位球星都對於全新的陣容感到很滿意，Anthony Davis稱自己得到了更好的進攻空間，「如果我沒有空間時，我就去找到隊友，他們能夠打進、命中投籃。我認為我們全隊都處於很好的節奏之中，我們正在打出湖人式的籃球。」
LeBron James則認為他們在尺寸上變得更好了，「在這個聯盟中，存在許多身高和臂展出色的球員，這是我們在賽季初段陣容中所缺乏的——也許在過去1、2個賽季裡也都是。正如你所說，能夠引進Jarred Vanderbilt、八村壘、Mo Bamba、Wenyen Gabriel，讓我們成為了一支更好的防守球隊。而且在進攻端，這些傢伙也都構成威脅，因為當我們能掌控籃板時，我們就是一支進攻非常出色的球隊。」
很長一段時間裡，我們從相關報導中，可以知道James對於一個陣容中最在乎的是持球點和尺寸，2020年冠軍湖人就是以此打造的。他們認為雖然球隊空間還有缺陷，半場進攻也不夠優秀，但可以靠攻防轉換來彌補，他們在3年前就證明過這一點。
另外，本季西區的局面，似乎也給湖人帶來一些機會，前三名的球隊中，金塊防守存在弱點，灰熊進攻存在弱點，國王沒經驗、且防守也不行。而太陽則是全主力陣容只一起打過8場。因此，似乎真的存在著一些下克上的空間。
不過，湖人在交易截止日後的數據有多大的參考性呢？在2月10日之後，他們依序擊敗：勇士、鵜鶘、勇士、獨行俠、雷霆、勇士、灰熊、暴龍、鵜鶘、魔術、太陽、雷霆、公牛、灰狼、火箭、爵士、太陽、爵士。其中只有勇士、太陽、灰熊最終的排名比它們更高，而灰熊那一場沒有Ja Morant，太陽的兩場都沒有Kevin Durant，勇士3場中有2場沒有Stephen Curry。紫金軍在賽季尾聲被安排了一個相對容易的賽程。
而Kram還認為，比起以統計特定時間的數據來評價一支球隊進入季後賽的表現，還是一整季的整體發揮更加有參考性。根據NBA官網數據，湖人本季進攻效率為113.9(第19)，防守效率113.2(第12)，淨效率值0.7(第16)。
本季西區有3支進入附加賽或季後賽的球隊，在攻防效率上都沒有排在聯盟前11名，分別是：洛杉磯快艇：進攻並列第17，防守並列第17；洛杉磯湖人：進攻排名第19，防守並列第12；奧克拉荷馬城雷霆隊：進攻排名第16，防守排名並列第12。
而在那些在例行賽進攻或防守效率都沒有進入聯盟前11名的球隊，從1996-97賽季開始計算相關數據以來，只有5支球隊贏得過一個系列賽，分別是：2014年籃網、2013年勇士、2011年老鷹、2007年籃網、1998年黃蜂，而且沒有任何一支球隊晉級分區決賽。
而在淨效率值上，自1996-97賽季以來，有94支球隊以例行賽每百回合(+1.0)或更差的成績進入到季後賽，他們最終只有14隊(15%)贏得了一個系列賽勝利；而這之中，又只有一支贏下過多個系列賽。
不過，湖人或許還有一些底氣，因為那唯一的一支球隊，正是由James在2017-18賽季率領的克里夫蘭騎士。
但無論年底將滿39歲的詹皇，還是否還存在5年前的那種統治力，若寄望於個人爆發來取得勝利，一定程度也說明這支球隊存在著重大缺陷。湖人這個賽季走得步履蹣跚，在交易截止日前他們做出了正確決定，將球隊導回正軌，但要達成奪冠目標，仍存在很大的挑戰。
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