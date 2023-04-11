112年全中運台南小將出征 黃偉哲授旗嘉勉奪牌再創新高
112年全國中等學校運動將於4月22日至27日在新竹縣舉行，台南市將派出980位從中等學校聯合運動會脫穎而出的選手，分別參加21種競賽項目。台南市政府今(11)日於永華市政中心舉行授旗儀式，市長黄偉哲將旗幟交予台南市體育總會理事長吳志祥，期勉選手全力以赴，今年再創佳績，為台南市爭取最大榮譽。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，台南市代表隊在111年全中運榮獲41面金牌、39面銀牌、42面銅牌，總計122面獎牌，金牌數及總獎牌數雙雙創下縣市合併以來最佳紀錄。黃偉哲感謝各界對選手們的鼓勵，也謝謝教練團用心的栽培，以及家長與學校的帶領及努力。他表示，大家將士用命，終能迎接勝利成果，期盼今年台南市代表隊的選手們拿出最強實力，奪牌數再衝新高。
黃偉哲感謝體育局及體育總會，還有選手長期以來的辛苦付出。他表示，運動選手獲獎，不但是個人和團隊的榮耀，對於學校、市民和所在的城市，都是一大鼓勵與驕傲。過去台南市許多優秀的選手有被挖角的情形，因此市府一直致力於提升選手的訓練待遇，就是希望在台南培植出來的選手能繼續留在台南，為台南爭光。
台南市體育局表示，為了給予全中運選手更妥善的照顧，台南市自108年每年辦理優秀運動選手健康管理服務計畫，優先服務國中一年級至三年級參加全國中等學校運動會的優秀選手。該服務計畫為目前南部唯一由政府出資辦理，主要於賽事期間擇定12項高衝擊的運動種類競賽場地設置專屬運動傷害防護站，除安排平時訓練期間巡迴至各校服務外，也提供隨隊運動傷害防護的照顧，讓選手發生運動傷害的機率降到最低，此外，市府體育局今年也爭取到市府預算，辦理選手體能訓練以及心理諮商等服務，逐年提升對選手的照顧，讓選手們能安心在賽場上爭取佳績，讓大家看見台南的體育競技實力。