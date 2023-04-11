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獨／民宿浴室「天花板是魚缸」！住宿8百　背後用意超暖

▲台中新社一家民宿浴室天花板是魚缸，引發網友熱議。（圖／路上觀察學臉書_食間旅攝授權）
▲台中新社一家民宿浴室天花板是魚缸，引發網友熱議。（圖／路上觀察學臉書_食間旅攝授權）

記者徐銘穗/綜合報導

台中新社一間懷舊民宿的「魚缸天花板」引發話題，網友驚呼「好特別」、「地震裂掉就精彩了」、「地震裂掉就精彩了」。不過，其實這「魚缸天花板」是曾開設汽修廠的民宿老闆，為失智母親量身打造的「空中魚屋」，讓媽媽見魚兒在頭上悠游感到新奇，進而感到心情愉悅。

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分享旅遊美景美食照的「食間旅攝」粉專，今（11）在臉書路上觀察學院社團發文，「入住新社一家懷舊民宿，發現天花板是魚缸，好刺激！」只見照片中貼著復古花色磁磚浴缸的上面，有數尾錦鯉魚在透明天花板上悠游。

▲新社這家民宿的「魚缸天花板」，其實是老闆先前為照顧失智母親兒打造，只為搏母一笑。（圖／路上觀察學臉書_食間旅攝授權）　
▲新社這家民宿的「魚缸天花板」，其實是老闆先前為照顧失智母親而打造，只為搏母一笑。（圖／路上觀察學臉書_食間旅攝授權）　
貼文一出引發網友討論，紛紛留言「這應該也可以分享去奇葩裝潢」、「一堆觀賞魚看你洗澡，反而你被觀賞」、「看誰幸運，哪天可以與魚共舞」、「如果是食人魚就更刺激了」、「太帥了吧」、「好有絕命終結站的感覺」、「地震裂掉就精彩了」、「好特別！不過這樣設計有人敢上廁所，洗澡？」

其實這家民宿在新社相當有名，72歲的老闆葉九錫原在桃園開汽車修配廠，2015年回到新社照顧罹患失智症、高齡九旬的媽媽，一邊照顧媽媽一邊動手整理百年老屋，在屋內畫上3D彩繪，也打造「空中魚屋」取代傾頹屋瓦，都是為了要讓媽媽維持愉快的心情。

▲從屋外視角，民宿浴室的魚缸天花板，其實是空中魚池。老闆說完工8年來遇到2次大地震都沒事。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）　
▲從屋外視角，民宿浴室的魚缸天花板，其實是空中魚池。老闆說完工8年來遇到2次大地震都沒事。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）　
葉家最早是土角厝，後期增建磚牆，日漸傾頹，葉九錫利用裝潢剩料，將閒置房間改造成招待所吧檯，也用環氧樹脂、壓克力顏料進行3D彩繪，無師自通完成海賊王、國王企鵝、雲豹、松鼠及鯨豚等，「素人藝術家」不脛而走。靈感從何而來？葉九錫謙虛說，現在網路很方便，除看影片自學，不會的就請教網友，且自己開過汽車修配廠，專修引擎板金，也曾在夜市賣電器，有些基礎。

▲葉九錫將百年老屋重新以3D彩繪妝點，在新社當地相當有名。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）
▲葉九錫將百年老屋重新以3D彩繪妝點，在新社當地相當有名。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）
葉九錫告訴《NOWnews今日新聞》說，先前他邊照顧媽媽邊改造老屋，在朋友建議下也賣起咖啡，媽媽前年離開後，他一度計畫經營民宿卻碰上疫情，如今疫情趨緩準備重新開放住宿。不過，葉九錫謙虛說，「我這裡房子老、不是套房，格局不好也不方便停車」，只要大家不嫌棄都歡迎來住。

近年葉九錫也趕上打卡風，新增不少拍照景點等著大家來拍美照。至於住宿費用部份，葉九錫說老屋可以容納15到16人，假日每人酌收1000元、平日800元，「人多的話1人算500，意思收一下就好」。至於網友擔心的「魚缸天花板」會不會很危險？葉九錫笑說，這是以強化玻璃打造，雖然偶有小漏水情形發生，但「完工8年來遇上2次大地震都沒事，安啦！」

▲近年葉九錫也在老屋附近新增不少拍照景點。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）
▲近年葉九錫也在老屋附近新增不少拍照景點。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）
▲大小朋友都愛的動畫鬼滅之刃，這裡也有。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）
▲大小朋友都愛的動畫鬼滅之刃，這裡也有。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）
▲葉家老屋附近牆面都因葉九錫的彩繪更加鮮活。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）
▲葉家老屋附近牆面都因葉九錫的彩繪更加鮮活。（圖／翻攝黑武士工坊(景觀咖啡庭園)臉書）

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