獨／民宿浴室「天花板是魚缸」！住宿8百　背後用意超暖

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貼文一出引發網友討論，紛紛留言「這應該也可以分享去奇葩裝潢」、「一堆觀賞魚看你洗澡，反而你被觀賞」、「看誰幸運，哪天可以與魚共舞」、「如果是食人魚就更刺激了」、「太帥了吧」、「好有絕命終結站的感覺」、「地震裂掉就精彩了」、「好特別！不過這樣設計有人敢上廁所，洗澡？」
其實這家民宿在新社相當有名，72歲的老闆葉九錫原在桃園開汽車修配廠，2015年回到新社照顧罹患失智症、高齡九旬的媽媽，一邊照顧媽媽一邊動手整理百年老屋，在屋內畫上3D彩繪，也打造「空中魚屋」取代傾頹屋瓦，都是為了要讓媽媽維持愉快的心情。
葉家最早是土角厝，後期增建磚牆，日漸傾頹，葉九錫利用裝潢剩料，將閒置房間改造成招待所吧檯，也用環氧樹脂、壓克力顏料進行3D彩繪，無師自通完成海賊王、國王企鵝、雲豹、松鼠及鯨豚等，「素人藝術家」不脛而走。靈感從何而來？葉九錫謙虛說，現在網路很方便，除看影片自學，不會的就請教網友，且自己開過汽車修配廠，專修引擎板金，也曾在夜市賣電器，有些基礎。
葉九錫告訴《NOWnews今日新聞》說，先前他邊照顧媽媽邊改造老屋，在朋友建議下也賣起咖啡，媽媽前年離開後，他一度計畫經營民宿卻碰上疫情，如今疫情趨緩準備重新開放住宿。不過，葉九錫謙虛說，「我這裡房子老、不是套房，格局不好也不方便停車」，只要大家不嫌棄都歡迎來住。
近年葉九錫也趕上打卡風，新增不少拍照景點等著大家來拍美照。至於住宿費用部份，葉九錫說老屋可以容納15到16人，假日每人酌收1000元、平日800元，「人多的話1人算500，意思收一下就好」。至於網友擔心的「魚缸天花板」會不會很危險？葉九錫笑說，這是以強化玻璃打造，雖然偶有小漏水情形發生，但「完工8年來遇上2次大地震都沒事，安啦！」