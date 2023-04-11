連7黑！出口首季跌破千億美元　財部估Q4才看得到隧道光

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財政部統計處長蔡美娜指出，3月主要出口貨品僅礦產品小幅成長，其餘均呈兩位數縮減，科技貨類中，電子零組件因半導體供應鏈持續去化庫存，出口年減14.6%，資通與視聽產品受儲存媒體、電腦零附件等需求滑落，年減15.8%；傳產貨類方面，基本金屬及其製品出口年減27.3%，塑、化產品因買氣低迷，減幅更達3成。第1季主要貨品出口多呈衰退，其中占比逾4成的電子零組件年減17.4%，結束連14季升勢。
3月對主要市場出口同步下挫，其中對中國大陸與香港年減28.5%，連續8個月負成長；對美國、日本各年減20.7%、16.9%，均屬近年單月較大降幅，對東協、歐洲各減11.6%、3.1%。第1季對5大市場出口皆呈跌勢，以對陸港年減3 成1最大，所占比重亦降至20年來同期低點，其次為對美國、東協均減1成 7，對日本、歐洲分別減 5.0%、1.6%。
展望未來，蔡美娜說，雖高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興科技應用及數位轉型商機，可望挹注我國出口動能，惟受全球通膨、緊縮貨幣政策、俄烏戰爭膠著等影響，今年全球商品貿易量成長將呈低緩，加上美中科技爭端增添不確定性，我國上半年出口仍將面臨相當壓力，有待密切關注後續發展。
由於景氣仍較弱及工作天數減少，蔡美娜預估。4月出口仍將連8黑，第2季出口仍會減少，但減幅不會比首季大，估可能在1成5，上半年出口外貿情況仍走在隧道裡，預估要到第四季才會看到隧道的光，第4季出口估有望回升1成左右。