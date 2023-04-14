「春之茶」染藝術春裝 鐵觀音可可裸食燕麥脆片無負擔
春暖花開，大地迎來新氣象，正是茶樹冒新芽、品一口清香好茶的最佳時刻，穀雨前後所採摘的新鮮茶樹嫩芽，經過發酵、殺菁製作，完整保留茶葉的鮮活，啜一口春茶讓自己置身在春天的朝氣，神清氣爽迎接新開始。台灣老字號茶品牌天仁茗茶就在這春意盎然之時，嚴選新鮮茶葉，推出「春之茶」，茶葉罐身設計更與台灣工藝之家「天染工坊」跨界合作，為春之茶染上新春裝，品茗時刻更多了分藝術感。
生活中心/綜合報導
推出「春之茶」，在春天來訪之餘精選出新鮮嫩芽，將春日氣息融於金黃透澈的茶湯中。特別挑選芽心肥壯、色澤翠綠、葉質柔軟的茶菁，茶香氣馥郁清雅，滋味甘醇滑潤，熱泡、冷泡各有風味，輕啜一口茶香餘韻回味無窮，完整品嚐到春天的味道。
此外，呼應永續循環議題，天仁茗茶「春之茶」本次和台灣工藝之家「天染工坊」跨界合作，以藝術織品《山鄉組曲》中的茶山景色、百花齊放景致作為設計發想，不僅表現出春天山嵐風貌，也展現春日萬物的復甦氛圍，特別的是，罐身以2023年日本春天代表色「Luminous Yellow」為底，色澤溫柔又平靜，讓茶友在春日品茗中，除了放鬆舒心，也更認識天然染織的世界。
細細品嚐「春之茶」之餘，天仁茗茶推出的「鐵觀音可可裸食燕麥脆片」同樣天然，嚴選高優質燕麥低溫烘焙，保留食物原本的原貌和營養，再結合堅果及果乾，以健康天然為取向，絕不使用香精、色素及防腐劑，因手工製作產品為片狀不規則，可依喜好搭配豆漿、牛奶及優格。
值得一提的是，「鐵觀音可可裸食燕麥脆片」融合茶元素和台灣在地食材「屏東可可」，再加入蔓越莓、南瓜子及雙效分解酵素，把燕麥變美味之餘也增加營養價值、幫助消化，大燕麥片含有纖維，可延長飽足時間，讓零嘴更無負擔。
天仁茗茶除了接軌國際永續發展的現況，實踐身為企業的責任，致力推動永續、自然、科技、生活為目標，包含台灣在地食材採購，減少碳足跡、友善環境減少污染，採用蔬菜油墨印製刊物等，創造品牌價值與服務的差異性做區隔以達期望，用最簡單的方式傳達「喫茶永續．趣味盎然」的精神。