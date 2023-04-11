Hebe蹲Selina肚前險落淚！自曝「跟小腰果講話」太感動
女星Hebe（田馥甄）今年8月即將在台北小巨蛋舉辦5場演唱會，這樣算下來已經唱滿11場，她今（11）日出席活動滿足地說「完成我2023年的心願了」，另外，她也提到好姐妹Selina日前舉辦的「小腰果」性別派對，她當時雖然猜錯，但也認為是男是女都好，只要能健康長大就好，而現場氣氛溫馨，她甚至一度感動到熱淚盈眶。
記者賴禹妡/台北報導
Hebe今日出席活動時透露，外界都很關心她演唱會的狀況，去年她失聲取消高雄場還心有餘悸，這次她像馬拉松一樣訓練、備戰，也會好好照顧自己的狀態，雖然至今11場還沒唱滿，但後來有靠同事申請場地時間成功，她也承諾會在演唱會前至少推出一首新單曲，也會些微調整演唱會，但不會請嘉賓，因為有時要想聊天內容會有壓力，「蠻傷神的」。
而日前Hebe的好姐妹Selina日前才剛舉辦「小腰果」的性別揭曉派對，Hebe透露當天氣氛溫馨，而她蹲到Selina的肚子前面要和小腰果講話時，還一度感動想落淚，「希望小腰果平安健康長大，這是最基本的」，至於Hebe被逼問是否也想生子？她直言這種事可遇不可求，她會張開雙臂迎接一切可能性，但也不會掐死自己。