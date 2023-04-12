啟動離島海運觀光！名勝世界壹號郵輪泊靠澎湖馬公港

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台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，名勝世界壹號郵輪採雙母港作業模式，自4月起定期靠泊高雄港，逢周一及四將自高雄出發至香港，為了更豐富郵輪觀光的旅遊廣度，部分航班自4月11日起每週二於高雄出發後，靠泊澎湖馬公港。
王錦榮說，名勝世界壹號郵輪今年度預報掛靠澎湖港計有37航次，也就是預計將新增近4萬名旅客，藉由郵輪到訪澎湖體驗享受台灣另一番不同的海島風情，不僅擴大郵輪旅遊的觀光效益，向國際旅客推廣介紹澎湖美麗島嶼風光，並擴展澎湖旅遊市場。
王錦榮指出，澎湖港雖然功能定位是國內商港，但是為提升澎湖港觀光旅遊品質及促進澎湖發展海洋觀光相關產業，港務公司與交通部航港局協力合作持續優化澎湖港旅運設施，111至115年間預計將投入超過13億經費辦理推動多項重大工程，積極構建離島海運觀光雙核心引擎，包括馬公港區郵輪碼頭延建至380公尺工程，預計今年12月底前完成，即可滿足10萬總噸郵輪直接靠泊碼頭上下旅客需求。
另為兼顧國內外旅客服務品質及動線分流，於1號碼頭後線所規劃新建國際線旅運中心，將於114年第3季完工啟用，以提供國際旅客優質服務空間，目前也陸續辦理優化現有港埠大樓外觀、客運空間，以及改善周邊港埠環境等工程，可提供國內外旅客更友善便捷的旅運服務，營造優質的場站空間。
澎湖縣長陳光復則指出，澎湖地區於112年4月11日起每周二，由名勝世界郵輪公司旗下名勝世界壹號郵輪掛靠馬公港，成為澎湖地區在疫情後首艘到港的國際郵輪，期待透過郵輪帶來外籍旅客的觀光商機，激發郵輪旅遊產業的發展潛力，讓澎湖已蓬勃發展的國內客輪海運觀光，另增國際性海運觀光引擎動能。