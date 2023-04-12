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啟動離島海運觀光！名勝世界壹號郵輪泊靠澎湖馬公港

▲名勝世界公司名勝世界壹號郵輪由高雄港啟航，首航澎湖馬公港。(圖／記者黃守作攝)
▲名勝世界公司名勝世界壹號郵輪由高雄港啟航，首航澎湖馬公港。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

名勝世界郵輪公司旗下名勝世界壹號郵輪於11日首航澎湖馬公港，成為馬公港在疫情後，首艘進港的國際郵輪，台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮期盼透過郵輪帶來外籍旅客的觀光商機，激發郵輪旅遊產業的發展潛力。

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▲名勝世界集團名勝世界壹號郵輪首航澎湖馬公港，並舉行啟航迎賓儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.04.11)
▲名勝世界集團名勝世界壹號郵輪首航澎湖馬公港，並舉行啟航迎賓儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.04.11)
名勝世界郵輪公司旗下名勝世界壹號郵輪首航澎湖馬公港儀式，是由台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮主持，交通部航港局長葉協隆、澎湖縣長陳光復、名勝世界郵輪總裁吳明發、業務部副總裁徐牧柔等人與會。

▲名勝世界集團名勝世界壹號郵輪首航澎湖馬公港，澎湖縣長陳光復(中)登上名勝世界壹號郵輪祝賀。(圖／記者黃守作攝，2023.04.11)
▲名勝世界集團名勝世界壹號郵輪首航澎湖馬公港，澎湖縣長陳光復(中)登上名勝世界壹號郵輪祝賀。(圖／記者黃守作攝，2023.04.11)
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，名勝世界壹號郵輪採雙母港作業模式，自4月起定期靠泊高雄港，逢周一及四將自高雄出發至香港，為了更豐富郵輪觀光的旅遊廣度，部分航班自4月11日起每週二於高雄出發後，靠泊澎湖馬公港。

王錦榮說，名勝世界壹號郵輪今年度預報掛靠澎湖港計有37航次，也就是預計將新增近4萬名旅客，藉由郵輪到訪澎湖體驗享受台灣另一番不同的海島風情，不僅擴大郵輪旅遊的觀光效益，向國際旅客推廣介紹澎湖美麗島嶼風光，並擴展澎湖旅遊市場。

▲名勝世界集團名勝世界壹號郵輪首航澎湖馬公港，高雄港務分公司總經理王錦榮(右)致送首航紀念牌，由名勝世界郵輪公司業務部副總裁徐牧柔(左)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2023.04.11)
▲名勝世界集團名勝世界壹號郵輪首航澎湖馬公港，高雄港務分公司總經理王錦榮(右)致送首航紀念牌，由名勝世界郵輪公司業務部副總裁徐牧柔(左)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2023.04.11)
王錦榮指出，澎湖港雖然功能定位是國內商港，但是為提升澎湖港觀光旅遊品質及促進澎湖發展海洋觀光相關產業，港務公司與交通部航港局協力合作持續優化澎湖港旅運設施，111至115年間預計將投入超過13億經費辦理推動多項重大工程，積極構建離島海運觀光雙核心引擎，包括馬公港區郵輪碼頭延建至380公尺工程，預計今年12月底前完成，即可滿足10萬總噸郵輪直接靠泊碼頭上下旅客需求。

另為兼顧國內外旅客服務品質及動線分流，於1號碼頭後線所規劃新建國際線旅運中心，將於114年第3季完工啟用，以提供國際旅客優質服務空間，目前也陸續辦理優化現有港埠大樓外觀、客運空間，以及改善周邊港埠環境等工程，可提供國內外旅客更友善便捷的旅運服務，營造優質的場站空間。

澎湖縣長陳光復則指出，澎湖地區於112年4月11日起每周二，由名勝世界郵輪公司旗下名勝世界壹號郵輪掛靠馬公港，成為澎湖地區在疫情後首艘到港的國際郵輪，期待透過郵輪帶來外籍旅客的觀光商機，激發郵輪旅遊產業的發展潛力，讓澎湖已蓬勃發展的國內客輪海運觀光，另增國際性海運觀光引擎動能。


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