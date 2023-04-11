世界自行車日6/3移師台中 盧市長：打造友善自行車城市

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Leszek Sibilski博士表示，很高興盧市長對於自行車發展有如此遠見，儘管這項措施短期難見成果，但極具長遠效益，希望盧市長不放棄持續努力推動；世界自行車日6月3日將在台中舉辦，這是非常棒的機會，讓台灣、台中在世界舞台發光發熱，儘管他當日有事無法參加，但心與大家同在。
Leszek Sibilski博士提出3點建議，一是將自行車與大眾運輸交通工具系統結合，目前全球已有193個國家做到；其次，雖不是全新觀點，但很少成功執行，即碳權交易；三，他將與聯合國合作成立新的決議案，盼人人改變生活型態。非常感謝今天的討論機會，希望未來能推動更多自行車發展政策，讓台灣參與世界自行車活動，打造健康、快樂、美麗、宜居的城市。
盧市長笑說，這三點建議與她的想法不謀而合，台中自行車系統已是大眾公共運輸的一環，市府努力推動，再者，將市民騎乘自行車的減碳排，轉賣給民間企業，增加更多市府收入，支撐大眾運輸工具也是很好的想法，最後鼓勵人人多使用大眾運輸交通工具。
此外，盧市長也希望Leszek Sibilski博士與市府保持聯絡，台中市願意成為在聯合國重要提案上支持的城市之一，並承諾6月3日世界自行車日在台中將擴大辦理，全力配合，讓世界自行車日在台中發揚光大。歡迎Leszek Sibilski博士隨時來台中提供建議，一同推動美好理念。
觀旅局長陳美秀表示，聯合國於2018年制定每年6月3日為「World Bicycle Day」（世界自行車日），交通部觀光局自2019年開始舉辦參與世界自行車日活動，去年全台灣同一時間超過2500人一起騎車響應世界自行車日活動。今年6月3日活動首次移師到中台灣辦理，觀旅局經營多年的「台中自行車嘉年華」活動，也將配合世界自行車日活動盛大展開。