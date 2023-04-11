陳耀祥遭爆強渡《鏡電視》案　藍黨團籲立即下台接受調查

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林思銘繼續說，陳耀祥強調NCC是「合議制」，但台北高等行政法院的判決明確指出，針對「異象，三市市長合體 天空出現鳳凰展翅雲朵」的新聞裁罰案，遭NCC罰款40萬元，明明多數委員不同意裁罰，陳耀祥還是決定進行處分。
林思銘指出，陳耀祥的濫行處分，導致NCC近年訴訟費用大增，別人不服，當然要告，結果NCC還要浪費公帑來打官司，今年預算的編列，訴訟、法律諮詢費高達1,310萬元，竟然是5年前的8倍；台北地檢署已將陳耀祥列為刑法瀆職罪的被告，陳耀祥為什麼還要戀棧? 民進黨到底賦予陳耀祥什麼樣的任務，讓他一定要完成，所以現在不能辭職下台？難道這個任務就是保證《鏡電視》順利上架？其中有太多的疑問。
林思銘質疑，《鏡電視》背後黑手到底是誰？蔡英文總統？前行政院長蘇貞昌？還是現任行政院長陳建仁？當今政壇除了這三人，誰還有這麼大的權力可以指揮NCC主委？讓陳耀祥如此厚著臉皮，強勢主導審照案？NCC已經成了名符其實的「髒兮兮」。
林思銘說，陳耀祥在去年12月27、28日在交通委員會，應主席要求將臨時提案內容大聲唸出，但現在又180度轉變，將排審《鏡電視》申照案，國民黨團曾大聲呼籲監察院應主動調查，但迄今仍無動靜，顯然監察院又睡著了。國民黨團再次大聲呼籲監察院，趕緊加快腳步調查NCC案。他強調，陳耀祥捲入醜聞，明顯不適任NCC主委，請陳耀祥知所進退，立即下台接受調查。
副書記長洪孟楷則指出，去年12月27、28日在交通委員會，正式通過跨黨派委員所提的臨時提案，「要求NCC應將相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前，不做最後決定。」跨黨派委員提出臨題的目的，是要確保審查過程的公正性，結果陳耀祥主委承認即將排案審查，這豈不是藐視國會、視國會臨提於無物？
洪孟楷質疑，陳耀祥即便強調會在排案之前，將行政調查送到立法院交通委員會，但外界已經產生質疑，NCC所出的行政調查，是真的？還是玩假的？洪孟楷進一步指出，在檢舉信函中提到，審查委員與NCC主委間，出現相互不信任、相互矛盾的情形，甚至背後有勢力操控NCC，導致NCC根本無法獨立作業。
檢舉信函中還提到，陳耀祥主委強勢主導審查委員會議，已經讓部分審查委員不滿。洪孟楷質疑，NCC審查委員總共有7位，扣除主委、副主委，剩下5位委員，在陳耀祥主委強勢主導審照案之下，其他5委員請秉持著專業、態度、良知，是要讓主委說了算？還是勇敢揭露給社會大眾說明？
洪孟楷表示，根據《國家通訊傳播委員會組織法》第6條規定：「本會委員有下列情形之一者，得由行政院院長予以免職……第三項、因案受羈押或經起訴。」陳耀祥在《鏡電視》遭北檢列為瀆職被告，陳耀祥仍舊不迴避，還要強勢主導《鏡電視》申照案，這豈不是有瓜田李下之嫌？難道沒有不適任、不適當的問題？行政院長陳建仁難道都不該有個態度、說明立場？
國民黨立委李德維指出，NCC副主委翁柏宗昨天在內政委員會接受委員質詢時稱，對於《鏡電視》審查案目前沒有時間表，但排案權在主委手上，翁柏宗副也強調，NCC審查委員會是合議制，但以目前發展狀況，和檢舉信函內容來看，根本就是主委制？現在不是主委說了算？
李德維要求陳耀祥主委必須遵守去年12月27、28日在交通委員會，所做出的臨提決議，不能在行政調查報告出爐之前，審查《鏡電視》申照案，也呼籲陳耀祥不要把政務官做小、做低、做爛了，甚至遭檢方列為瀆職被告，連迴避都懶得做，請不要糟蹋了政務官職務，傷害了NCC獨立機關的獨立性、公信力。