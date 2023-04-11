鄭家純「手握新證據」繼續告　一件事暗指陳沂心虛

「雞排妹」鄭家純與網紅陳沂2021年於臉書開戰，陳沂因不滿被對方「奪命連環摳」騷擾，而公布通話紀錄，不過鄭家純也不甘示弱，在直播中說出陳沂手機前4碼，又以色號卡公開後6碼，雙方互告對方違反《個人資料保護法》。由於檢方認定鄭家純曾自行公開過電話，所以不構成個資外洩，將陳沂不起訴，而今（11）日台北地院依鄭家純違反《個資法》，判她4個月徒刑、得易科罰金12萬，對此，鄭家純稍早也發文強調，將再對陳沂提起新訴訟。
記者侯家瑜/綜合報導
鄭家純表示陳沂現在不敢稱呼她為黑菊姐，因為已告她加重誹謗，連同被對方寫是法院認證的小三，強調雖然陳沂被網友提醒後就改文，但自己早已蒐證，「目前已開了一次準備程序，那次她向檢察官辯解黑菊是在稱讚女人美麗，那怎麼現在就不敢再寫了？」
鄭家純也提起2年前的訴訟，「她（陳沂）先公布我電話號碼的訴訟，檢察官認為她確實有洩漏我的個資，但我看起來沒有受到損害（不像她說自己每天以淚洗面），所以判她不起訴。」鄭家純表示上訴到交付審判時，自己提供了多名網友的錄音檔，證明大家都是看到陳沂的貼文，知道對方在公布自己的電話才打來，「目前法官建議我，這是新證據，要另提訴訟。」
對於被陳沂告個資法的判決結果，鄭家純認為：「與我告她的訴訟相比，有記者問我會不會覺得委屈，我不會有任何情緒。她洩漏我電話號碼的部分，會對她提起新的訴訟，而今日的一審判決，會繼續上訴。」