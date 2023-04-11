明東北季風增強！「3區」午後要下雨了 颱風最新動態曝
今（11）日菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓（TD01）生成，中央氣象局指出，TD01後續還有增強的可能，但形成今年首號颱風「珊瑚」的機率不高，對台影響也不大；民眾可先關注明（12）日午後有東北季風增強，雖然氣溫變化不大，但大台北、東半部和北部山區午後都會出現局部短暫雨，另外週六（4/15）有鋒面通過，雨區擴張到中部以北地區，詳細資訊氣象局將持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員葉致均表示，今日下午，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓和早上相比有稍稍減弱，不過後續仍有增強空間，但路徑上隨著垂直風切和地形破壞，成為颱風的機率仍是相當低，移動路線主要是往西向菲律賓靠近後，大角度轉向東北方，基本對台灣沒有影響，也不會導入水氣造成降雨，因此南部水情無法透過它來緩解。
明日天氣部分，葉致均說，全台各地低溫大多落在攝氏18至22度，中午過後東北季風增強，北部、東部白天高溫有點上不去，停留在攝氏26至27度，中南部影響較小，白天高溫仍有攝氏28至31度的水準，近山區和山谷甚至會到攝氏33至34度，整體來說「溫暖如夏」，但早晚溫差大，請民眾留意穿搭。
此外，由於東北季風帶來些許水氣，明日大台北、東半部及北部山區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴，週四週五（4/13至4/14）氣溫回升、降雨趨緩，週六東北季風明顯增強，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨；下週日（4/16）清晨氣溫最涼，北部跌至攝氏16至20度，南部也只有攝氏20度左右。