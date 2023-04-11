緬甸軍政府空襲反抗勢力！至少30人死亡 死傷創內戰新高
緬甸軍政府在上（3）月28日一口氣宣布解散40個政黨，包括前總統翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟，表態要加強對反抗勢力的打擊與控制。而11日緬甸軍政府對反抗勢力發動空襲，據傳已造成至少30人死亡，是緬甸軍政府2021年2月發動政變掌權以來，死傷人數最高的一次攻擊行動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，遭到襲擊的是反對緬甸軍政府的武裝組織人民國防軍 （PDF），據傳至少有30人喪生，還有說法指出死亡人數超過50人，不過緬甸軍政府沒有證實也不回覆外媒詢問，因此傷亡人數無法確定。
根據《半島電視台》報導，空襲地點位在仰光以西約110公里的一處城鎮，該處由反對勢力控制，發動攻擊的包括噴射式戰鬥機與Mi-35直升機，死亡人數已知至少有30人，但很可能還會大幅增加，而且據說死者有許多都是平民。
緬甸在軍政府發動政變掌權之後，催生出許多反抗軍政府的反對軍，緬甸國內大片領土陷入內戰，局面一團混亂。在今日的空襲之前，上個月與一月緬甸軍政府也都有對反抗軍發動攻擊，但死亡人數都在7、8人左右，11日的空襲行動，據《半島電視台》報導是軍政府上台以來，死傷人數最高的單次攻擊行動。
西方國家已對緬甸軍政府實施制裁，切斷其收入來源以及取得武器的渠道，對軍政府施壓要求停止暴力，但緬甸軍政府似乎不為所動，不僅在3月一口氣解散40個政黨，還強調反抗軍都是「恐怖份子」，重申會採取果斷行動予以打擊。