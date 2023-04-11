豐中案是「集體持續暴力」　人本：制度失靈豈可切割輕懲

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但揭發此事的人本教育基金會今（11）日認為，市府所稱3名人員無不當管教，不符合受害者家長的認知、在校同學的觀察。市府未將調查結果提供給受害者家長，以致調查是否有疏漏、是否有證據未獲參採、認定是否合常理等，受害者家長都無從得知，也被剝奪具體主張的機會，使得調查結果公信力不足。
人本強調，孩子輕生的憾事，是學務處人員「持續累積的每一個行為」所造成，應以「集體」、「頻繁累積傷害」的概念看待大人各種違法、身心暴力、濫權等惡行。若分割這些連續行為、個別以不當管教輕輕帶過，無異於把大事化小，是對不起孩子的處理方式。
該案霸凌調查程序尚未終結，台中市政府應等待調查程序完結、給予家長對結果充分陳述機會，再交由教師評審委員會、軍訓教官人事評審委員會等相關程序綜合評估，進行不適任判斷，才能還原事實真相。
對於教育局長蔣偉民說：「校長非第一線管教人員，責任在於事件發生後疑過於消極，未依程序立即啟動調查。」人本提醒，受害者遭羞辱欺負的長期過程，全校都知情，在學務處集體違法濫權時，一校之長為何漠視未處理？憑什麼不站上第一線阻止暴行保護學生？校長輕縱漠視暴行，導致制度失靈，不必負相應責任嗎？
人本指出，面對這麼令人心痛的事件，孩子在長期受害過程中，為何校方無人制止？校長為何沒反應？其他知情教職員有沒行動？有沒有人陳情？台中市政府有義務回答大眾心中的疑問，而不是草草將事件分割處理，意圖展現效率，實際上卻是大事化小、規避制度責任。
人本基金會要求市府，一、向受害者家長提供調查報告、全案卷宗供家長閱覽，使家長能完整表達意見。二、梳理全案脈絡，進行涉案人員不適任的判斷，勿切割行為分別輕懲。三、承諾公開檢討、對大眾交代體體制失靈原因、相關人員怠失的具體處置及改善方式。
教育局回應表示，市府持續督促學校加速調查，目前校方組成的調查小組，依據檢舉內容分別涉及不當管教與霸凌兩部分，按《教師法》及《防治霸凌準則》規定程序個別調查，昨天校事會議先針對涉及不當管教部分做出決議，霸凌調查小組則加速調查中，結果尚未出爐，校長也將依規送考績委員會議處，一切依法辦理絕非分割行為，更無大事化小。
教育局強調，此案一開始因學校調查有所延誤，教育局主動介入，將校長、教官、學創人員等關係人調離現職，代理校長到任隨即召開教評會，決議學務主任停職調查，後續也將持續緊盯進度，所屬人員如經查證違法，依法最重不排除解聘，絕對嚴懲嚴辦。
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