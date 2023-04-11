台版「黑暗榮耀」　校方認定學務主任等4人不當管教議處

豐中案是「集體持續暴力」　人本：制度失靈豈可切割輕懲

▲人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑（中）等人，上月陪家長開記者會，控訴豐原高中集體霸凌導致孩子輕生。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.11）
▲人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑（中）等人，上月陪家長開記者會，控訴豐原高中集體霸凌導致孩子輕生。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.11）

記者顏幸如／台中報導

台中市政府昨宣佈豐原高中案初步調查結果，7師長有3人無不當管教、校長過失在於事後態度過於消極。揭發此案的人本教育基金會批評，孩子輕生憾事是學務處人員「持續累積的每一個行為」所造成，不該大事化小、以不當管教輕輕帶過，教育局應向受害者家長提供調查報告，也要對社會大眾交代體制失靈原因及具體改善方式。教育局則表示絕對嚴懲嚴辦，所屬人員如經查證違法，最重不排除解聘。

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發生在今年2月的豐原高中學生輕生案，被形容為台版的「黑暗榮耀」。校事會議昨依據調查報告認定，前學務主任、主任教官、2名學務創新人員等4人不當管教，導致學生身心受創；另3人（教官兼生輔組長、教官、學務創新人員各一人）則無不當管教情事。

但揭發此事的人本教育基金會今（11）日認為，市府所稱3名人員無不當管教，不符合受害者家長的認知、在校同學的觀察。市府未將調查結果提供給受害者家長，以致調查是否有疏漏、是否有證據未獲參採、認定是否合常理等，受害者家長都無從得知，也被剝奪具體主張的機會，使得調查結果公信力不足。

▲蔡姓學生被污衊偷500元，之後在校一直被教官等多位師長緊盯，因此向母親求助。（圖／人本教育基金會提供，2023.04.11）
▲蔡姓學生被污衊偷500元，之後在校一直被教官等多位師長緊盯，因此向母親求助。（圖／人本教育基金會提供，2023.04.11）
人本強調，孩子輕生的憾事，是學務處人員「持續累積的每一個行為」所造成，應以「集體」、「頻繁累積傷害」的概念看待大人各種違法、身心暴力、濫權等惡行。若分割這些連續行為、個別以不當管教輕輕帶過，無異於把大事化小，是對不起孩子的處理方式。

該案霸凌調查程序尚未終結，台中市政府應等待調查程序完結、給予家長對結果充分陳述機會，再交由教師評審委員會、軍訓教官人事評審委員會等相關程序綜合評估，進行不適任判斷，才能還原事實真相。

對於教育局長蔣偉民說：「校長非第一線管教人員，責任在於事件發生後疑過於消極，未依程序立即啟動調查。」人本提醒，受害者遭羞辱欺負的長期過程，全校都知情，在學務處集體違法濫權時，一校之長為何漠視未處理？憑什麼不站上第一線阻止暴行保護學生？校長輕縱漠視暴行，導致制度失靈，不必負相應責任嗎？

▲台中市教育局長蔣偉民表示，霸凌因應小組展開的調查仍在進行中。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.11）
▲台中市教育局長蔣偉民表示，霸凌因應小組展開的調查仍在進行中。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.11）
人本指出，面對這麼令人心痛的事件，孩子在長期受害過程中，為何校方無人制止？校長為何沒反應？其他知情教職員有沒行動？有沒有人陳情？台中市政府有義務回答大眾心中的疑問，而不是草草將事件分割處理，意圖展現效率，實際上卻是大事化小、規避制度責任。

人本基金會要求市府，一、向受害者家長提供調查報告、全案卷宗供家長閱覽，使家長能完整表達意見。二、梳理全案脈絡，進行涉案人員不適任的判斷，勿切割行為分別輕懲。三、承諾公開檢討、對大眾交代體體制失靈原因、相關人員怠失的具體處置及改善方式。

▲人本主張教育局及校方的調查報告及卷宗，應該提供給家長閱覽。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.11）
▲人本主張教育局及校方的調查報告及卷宗，應該提供給家長閱覽。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.11）
教育局回應表示，市府持續督促學校加速調查，目前校方組成的調查小組，依據檢舉內容分別涉及不當管教與霸凌兩部分，按《教師法》及《防治霸凌準則》規定程序個別調查，昨天校事會議先針對涉及不當管教部分做出決議，霸凌調查小組則加速調查中，結果尚未出爐，校長也將依規送考績委員會議處，一切依法辦理絕非分割行為，更無大事化小。

教育局強調，此案一開始因學校調查有所延誤，教育局主動介入，將校長、教官、學創人員等關係人調離現職，代理校長到任隨即召開教評會，決議學務主任停職調查，後續也將持續緊盯進度，所屬人員如經查證違法，依法最重不排除解聘，絕對嚴懲嚴辦。

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