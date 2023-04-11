林萱瑜婚前禁孕 被爆熱戀期「快要坐上Junior大腿」
林萱瑜接受男友Junior（韓宜邦）的求婚，今（11）日和況明潔出席三立《天道》記者會，被況明潔爆料當時在拍《天之驕女》時，感覺這兩人好合拍，節奏好像情侶，她的老公麥可哥也察覺這對CP感不一般，「萱瑜都快坐到Junior的大腿上去了。」對於求婚後的細節，林萱瑜受訪害羞說：「婚事還在規劃中，雙方家長再討論，懷孕會計劃一下，曾經討論過先生孩子，我說不行，我這個人古板。」
記者羅凌筠/綜合報導
林萱瑜認為自己很有長輩緣，準婆婆對她是又疼愛又無奈，她笑說：「我可以聽長輩嘮叨，但有些事情我就是不會做，像洗碗。」還強調在家裡分工時，她會直接表態廚房和浴室她不會打掃，其他都可以。而林萱瑜和Junior兩人相差10歲，雖沒代溝，但還是有時代距離，他聊以前流行的，女生完全無感，忍不住說：「他真的是個長輩。」
但Junior為了老婆做了許多調適，打扮也開始年輕一點，林萱瑜笑說：「曾智希與陳志強年紀相差比我們多！」兩人在一起後，愛運動的林萱瑜會帶著Junior爬山運動，多了一些興趣，而況明潔也說Junior在她結婚時是6位伴郎之一，但兩人完全不認識，而對於婚禮，男方比較希望簡單，但林萱瑜還是有她的浪漫婚禮夢，希望能換3套禮服。