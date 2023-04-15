小S、黃宣合體！揭幕BALMAIN首間專賣店 鐵粉必買款式曝
時尚迷等超久，總算迎來BALMAIN進駐台灣，於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲開設首家專門店，還邀來小S與黃宣嗆辣合體揭幕。身為品牌資深粉的小S如數家珍推薦愛款，成功展現優雅與前衛衝突感的黃宣，還將造型奇特的大勢鞋款UNICORN低幫運動鞋駕馭得很好。店內多款絕美服裝單品、眼鏡都僅引進1只，粉絲們趕緊到店上朝聖。
記者蕭涵云/台北報導
小S身穿BALMAIN 6扣經典壓花Cupro腰帶夾克搭配Robin小羊皮細跟長靴，以性感的「下半身失蹤」裝扮展現霸氣，早已穿過多款品牌華服的她，以鐵粉之姿，傳授「BALMAIN經典的墊肩設計很有氣勢，還有洋裝剪裁很能凸顯腰身」，得意直說每次穿都會被問是什麼品牌。
而黃宣則以BALMAIN飾針白色圓領鈕扣粗花呢夾克加黑色修身羊毛直筒褲搭配Unicorn低幫運動鞋，成功展現優雅與前衛衝突感，看似難以駕馭的奇特造型UNICORN低幫運動鞋，意外在他腳上相當對味；晚上更換成UNICORN紅黑款勁舞嗨唱，展現截然不同的搖滾氣息與隨性態度。還透露過去第一次賞秀就被軍裝Look收服，感受到BALMAIN的魅力而印象深刻。
由Pierre Balmain先生創立於1945年的法國BALMAIN，一展鮮明的女性氣質與繁複的奢華性感，奠定既充滿法式摩登的優雅，同時帶有濃厚搖滾氣息的品牌DNA。現任創意總監Olivier Rousteing執掌的12年間，成功以當代多元觀點，開創奢華「新法式風格」，收服包括樂壇天后Beyoncé碧昂絲，宣美、孫娜恩、朴素丹、姜丹尼爾等一票韓星。
座落BELLAVITA寶麗廣塲1樓的BALMAIN全台首間專賣店，空間與巴黎同步，遵循創意總監Olivier Rousteing的理念為基礎，採用典型巴黎式「Hôtel Particulier」私人法式宅邸作為設計主軸，並以「Galeriedes Glaces凡爾賽宮鏡廳」為店裝靈感，延續巴黎Saint-Honoré旗艦店的設計風格，運用黑金交錯的長型拱門，彰顯品牌標誌性的黑與金主色調質感，配以亮銀色鏡面元素映照出開闊而明亮的空間感。