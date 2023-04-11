泰國人氣組合OffGun來台體驗包潤餅 預言3個數字中樂透
泰國人氣演員Off與Gun相隔4年來台，舉辦粉絲見面會，吸引超過千名粉絲到場目睹男神風采，一出場就引起震耳欲聾的尖叫聲！兩人不僅帶來多首第一次在台灣演唱的歌曲，Off Gun還挑戰現場做潤餅、棉花糖等台灣夜市美食，寵粉的兩人甚至應粉絲要求開出3個樂透幸運數字，不過Off也淘氣地跟粉絲說，如果沒中的話不能怪他們喔。
記者羅凌筠/綜合報導
當主持人問到會用什麼食物形容彼此時？Off將Gun比喻成酸辣海鮮湯這類又辛辣又好吃的食物，Gun感性地說Off是他的湯，因為每餐都不可或缺，足見兩人的好感情。
而寵粉的兩人面對現場粉絲提問也幾乎有問必答，就連粉絲無厘頭地希望Off Gun幫忙選大樂透幸運數字時，兩人也順勢在台上給出「48、26、37」這三個數字！不過Off先打預防針，希望粉絲沒中的話不要怪他們，但反之要是中獎的話也不要忘記跟他們分享。
這天晚上Off Gun也帶來了多首第一次在台灣公開演唱的歌曲，如泰劇《只因我們天生一對》的主題曲，Off與Gun也分別帶來一首SOLO曲《INVISIVLE TEARS》、《HOOK》。見面會結束前，兩人感謝台灣劇迷讓他們更有動力努力工作，也希望粉絲們能繼續支持他們接下來的新作品。