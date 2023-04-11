新美館4/15起開園　交通攻略全公開

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交通資訊
大眾運輸
火車－搭乘至臺鐵鶯歌站「文化路」出口，步行經「農會捷運通廊」6 分鐘可達。
公車－由臺北、板橋、樹林、三峽、土城、桃園等地至美術館，可搭乘大臺北公車和桃園客運，並於下列公車站下車。
由桃園、三峽方向前來
【5005 線】桃園-三峽(經尖山)：至【鶯歌火車站(建國路)】下車，步行穿越鶯歌火車站後至文化路，經農會捷運通廊約６分鐘即可達。
【981 線】北大社區-鶯歌：由臺北大學、三峽老街或恩主公醫院(復興路)轉乘，至【新北市美術館】下車即達。
【F652 線】恩主公醫院-鶯歌區公所：由恩主公醫院(復興路)轉乘，至【文化路417號】下車，沿文化路右轉館前路步行8分鐘即達。
由臺北、板橋、樹林、土城方向前來
【702 線】三峽-板橋：由板南線捷運板橋站、捷運府中站，或板橋公車總站，或臺鐵樹林站(後站)、臺鐵南樹林站轉乘，至【臺鐵鶯歌站】下車，由「文化路」出口步行經「農會捷運通廊」6 分鐘可達。
【851 線】三峽北大社區-鶯歌高職：至【陶瓷博物館站】下車，沿館前路步行8分鐘即達。
【917 線】鶯歌-土城：由板南線捷運永寧站轉乘，至【新北市美術館】下車即達。
【939副線】鶯歌-土城：由國父紀念館(仁愛路四段)轉乘，至【新北市美術館】下車即達。僅於平日行駛，例假日停駛。
鶯歌區內公車
【731 陶藝山水環狀線】：途經新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌陶瓷老街、建國路、三鶯三號公園、五福市場、育樂街口、育智路口、國慶街口、文昌街口、南鶯集會所(建國市場)、鶯歌火車站、北鶯社區(鶯歌石)站。
【F653線】鶯歌火車站(國際新城線)：至【鶯歌火車站】下車，行經火車站二樓通道由文化路出站後，沿農會捷運通廊行走，約８分鐘即可達。【F656線】鶯歌火車站(鳳吉理想線)：至【鶯歌火車站】下車，行經火車站二樓通道由文化路出站後，沿農會捷運通廊行走，約８分鐘即可達。
捷運
搭乘板南線捷運至板橋站，轉乘公車【702 線】，至【陶瓷博物館】下車，沿館前路步行8分鐘即達。
搭乘板南線捷運至永寧站，轉乘公車【917 線】，至【新北市美術館】下車即達。
4/15、4/16 免費接駁專車
捷運頂埔站(1號出口公車站)直達新北市美術館(三鶯轉運站北側公車站)
10:00 發車，17:00 末班，每 30 分鐘 1 班。
新北市美術館(三鶯轉運站南側公車站) 直達捷運頂埔站(1號出口公車站)
16:00 發車，19:00 末班，每 30 分鐘 1 班。
自行開車
國道2號：八德鶯歌(18 大湳)交流道出口往鶯歌方向，順行經鶯桃路、中山路右轉國慶街、文化路左轉 館前路。
國道3號：三峽鶯歌(50A 鶯歌)交流道出口往鶯歌方向，經三鶯大橋後右轉館前路。
停車場資訊
礫間停車場：新北市鶯歌區文化路371巷與館前路交叉路口
三鶯轉運站北側停車場：新北市鶯歌區館前路與文化路交叉口/三鶯轉運站北側
三鶯轉運站南側停車場：新北市鶯歌區館前路與文化路交叉口/三鶯轉運站南側
北鶯停車場：新北市鶯歌區館前路與文化路交叉口
▲新美館位於鶯歌區館前路300號，鄰近鶯歌火車站及鶯歌陶瓷博物館，新美館呼籲民眾多利用大眾交通工具。（圖／新北文化局提供）
▲新美館呼籲民眾多利用大眾交通工具。（圖／新北文化局提供）
▲新美館呼籲民眾多利用大眾交通工具，貼心特別設置4/15、4/16 免費接駁專車。（圖／新北文化局提供）
▲新美館呼籲民眾多利用大眾交通工具。（圖／新北文化局提供）