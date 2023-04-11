印度人口將超越中國　外媒分析4大關鍵問題

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比利時法語魯汶天主教大學（Catholic University of Louvain）人口統計學家舒馬赫（Bruno Schoumaker）說：「實際上，我們無法確切得知，印度人口何時會超越中國…這存在一些不確定性，不只印度人口數，中國人口數也一樣。」
透過一系列調查的數學計算以及出生和死亡記錄，人口統計學家預估印度人口將於4月中的某個時間點超過中國，但學者警告，外界應對這個預測持保留態度，因為人口數是模糊且可校正的。
● 人口數是怎麼算出來的？
聯合國人口司（UN Population Division）的人口統計學家根據多元數據來源進行預估，估算出他們認定為最新版的人口統計數。紐約聯合國人口事務官員赫托格（Sara Hertog）表示，印度和中國曾於2022年7月，最後一次更新這些用於計算的資料。
阿布達比的哈里發科技大學（Khalifa University of Science and Technology）人文科學教授吉泰爾-巴斯坦（Stuart Gietel-Basten）表示，人口統計學家接著利用統計方法推估印度人口超越中國的可能時間點。
● 兩國人口數據從何而來？
中國及印度的人口數據，源自於每10年實施一次的人口普查或人口統計。
中國上一次人口普查是在2020年。人口統計學家利用出生、死亡紀錄以及其他行政數據，綜合計算出當時迄今的人口增長情況。
在印度大規模人口調查方面，負責蒐集出生、死亡、生育等方面數據的樣本登記系統最為重要。
聯合國人口基金（UNFPA）駐印度代表沃納（Andrea Wojnar）表示，他們對調查數據充滿信心，「因為它使用了非常穩健的方法」。
● 印度為何能超越中國？
儘管北京政府7年前結束一胎化政策，並於2年前宣布一對夫妻可生3個孩子，中國的人口高齡化，人口成長仍停滯不前。
過去30年當中，印度人口更年輕、生育率更高，嬰兒死亡率也降低。
德州農工大學（Texas A&M University）社會學名譽教授鮑斯頓（Dudley Poston Jr.）說，印度每年誕生的新生兒數都高於其他任何國家，而中國和許多歐洲國家一樣，每年的死亡數都高於出生數。
● 人口數多寡為何重要？
身為世界上人口最多的國家，不只是種虛榮感，更代表社會與經濟上的重要性。在印度，這代表不斷成長的勞動力以及能夠刺激經濟活動的增長；在中國，這意味著能夠支持高齡化人口的適齡勞動人口愈來愈少。
華府人口資料局人口統計研究技術總監金田利子（Toshiko Kaneda）說，當一個國家生育率低到一個程度，即使政府改變政策來鼓勵生育，通常也很難再恢復到人口成長的狀態。
吉泰爾-巴斯坦說：「心理層面上，這對中國來說相當艱難，尤其考慮到兩國在其他領域的競爭行為…當接力棒傳到印度手中，這將是人類史上一大重要時刻。」（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1120411