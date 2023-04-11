馬克宏談台灣惹議　挨批損歐美關係、習成唯一贏家

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美國與中東歐外交官和議員抨擊馬克宏不僅對北京態度軟弱，並且令人憂心地批評到美國，尤其在華府正堅定支持歐洲因應俄羅斯全面入侵烏克蘭惡果的此刻。
分析家也認為，時值中國在台海發動大規模軍演來回應總統蔡英文上週過境美國，馬克宏發表上述評論特別不合時宜。
金融時報報導，馬克宏日前前往中國進行為期3天的國是訪問，此行一部分重點為烏克蘭戰爭，盼能說服習近平運用對其盟友─俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）－的影響力。但馬克宏帶了大批商界領袖同行，還在中國宣布法國飛機製造商空中巴士（Aibrbus）獲得利潤豐厚的合約，也引發一些人的不滿。
歐洲政治新聞網站Politico和「迴聲報」（Les Echos）於9日訪問結束後，刊登馬克宏接受聯訪的內容。
記者提問，中國在台灣等議題上聚焦對抗美國，是否讓中國把歐洲當成「兩陣營之間的棋子」。馬克宏回答，歐洲應聚焦於自身目標。
他說：「加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」
馬克宏也警告，當前歐洲正在尋求加強安全、國防、經濟自主性，若「被捲入不屬於我們的危機」，恐落入「為歐洲而設的陷阱」。
馬克宏主張，如果美中「雙極」發生衝突，那歐洲就「不會有時間也沒有辦法來打造我們的戰略自主」，如此一來，歐洲人「將淪為附庸，而非我們若有幾年時間進行打造可以成為的第三極」。
法國智庫戰略研究基金會（FRS）台灣議題專家博達安（Antoine Bondaz）表示，問題在於馬克宏似乎暗示台灣議題若升級，美國得負擔跟北京一樣的責任。此一說法令人質疑法國立場，以及歐洲聯盟對北京採取更強硬路線的努力。
博達安說：「這給人的印象是，在（環台）軍演開始時，有一位結束中國訪問的總統自鳴得意，絲毫未展現出與中國保持距離，還批評了美國。」
馬克宏於美中緊張加劇之際在北京施展外交攻勢。美國總統拜登就任後，美國政治人物與台灣領袖更頻繁會面，包括上週蔡總統過境加州時與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的歷史性會晤。北京則將這些作為視為挑釁。
在一段推特影片中，共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）稱馬克宏的專訪令人不安，並暗示華府應重新思考對烏克蘭的支持。他說：「如果馬克宏代表歐洲發言，而且他們現在的立場是，不會在台灣議題上選擇美、中任何一邊，那麼我們或許也不該選邊站…（讓他們）去處理烏克蘭。」
白宮10日淡化這次爭議，表示美法「雙邊關係極佳」。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「法國在印太區域加強行動…他們的海軍現在就在印太行動，一切符合我們大家的一致努力…以繼續確認我們會為穩定、安全、繁榮和一個自由開放的印太區域挺身而出。」
兩名歐盟資深外交官表示，馬克宏的發言有損歐洲和烏克蘭對美關係，並使歐盟更難以形成對北京的一致立場。其中一名外交官說：「無人獲勝，除了習（近平）之外」。
不僅為了法國，也因為他是歐盟領袖之一，馬克宏尋求在複雜的美中俄外交角力場發揮作用，卻導致若干盟邦反感，尤其是東歐盟友。
立陶宛國會議員莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）指控馬克宏在「地緣政治上盲目無知」，行事「背離歐盟與北大西洋公約組織（NATO）的戰略利益」。台灣處境讓許多東歐前共產國家產生共鳴，它們認為北京對台行動，跟俄羅斯威脅前蘇聯國家情況類似。
法國一名外交圈消息人士則替馬克宏受訪時的說詞辯護，表示他不過是重申長久以來的立場，亦即歐洲必須提倡自身戰略自主。消息人士也強調，法國對台立場並未改變。
這名消息人士說：「行前馬克宏與拜登談過話，所以你能想見他們討論到中國議題。馬克宏此行目標就是在多項議題上全面與中國接觸…打造自主外交政策是法國長期以來的立場，從戴高樂（Charles de Gaulle，法國前總統）將軍，甚至更早之前即是如此。」
馬克宏過去即因對俄態度而飽受抨擊。他曾表示，任何針對烏克蘭的和平協議都不應「羞辱」莫斯科，並堅持在磋商止戰時納入對莫斯科的安全保證。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1120411