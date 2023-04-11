美機密外洩成外交危機　衛報追源頭：太多人有權讀取機密

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這些消息曝光後，在韓國與以色列政壇都引發震動，美國官員擔心機密文件外洩會危及敏感消息來源並損害重要的對外關係。目前美國的盟友們都在進行「損害評估」，想了解有多少與自己相關的內容被外洩，這肯定有損美國聲譽，也讓與美國簽訂情報共享的「五眼聯盟」成員感到尷尬。
美國司法部與國防部都在調查此事，國防部至今不願鬆口外洩文件的真實性，但外媒報導都指出美國官員承認許多外洩文件內容為真。而被問到外洩源頭是否已經找出、外洩是否已經控制時，美國國家安全委員會官員回覆「我不知道，我們真的不知道」。
英媒《衛報》撰文分析此次美國機密外洩風波，最初以為是針對俄烏戰爭的情報戰，美國指控是俄羅斯駭客竊取機密，俄羅斯則反控外洩內容誇大俄軍死傷，是美方自導自演放出的認知作戰，目的是打擊俄羅斯士氣。但從事態後續演變來看，美俄雙方的說法都不符合證據與事實，因為整起機密文件外洩的情況，關於俄烏戰爭的內容根本只是冰山一角。
《衛報》表示這些外流的機密文件，最早出現出Discord伺服器Thug Shaker Central之上，該伺服器是為遊戲玩家設置，管理者多次更換，如今看來是某位管理者早在去年10月開始，就陸續把美國機密文件放在網路上，而一開始甚至沒有引起什麼注意。之後部分內容又被轉發到使用者人數更多的WowMao伺服器上，然後又流傳到4chan論壇與Telegram，事情開始一發不可收拾。
《衛報》指出，一直到這些材料擴散到Telegram之後，才出現俄羅斯人介入編輯的痕跡，但回溯最初源頭，更值得美國擔憂的是，整起機密外洩似乎並非來自任何其他國家的駭客，而是某位可以自由閱讀機密的人，在網路上隨意地散佈這些文件。
根據2019年公佈的資料，美國政府中有125萬人可以閱讀機密文件，而這數字在近年並沒有減少的跡象。當有如此多的人可以接觸到機密，就機率上來說，外洩幾乎就是必然發生的結果，只是時間問題。
《衛報》最後結論，目前的證據表明，最有可能的真相就是在能接觸到機密的125萬人之中，有一位同時是遊戲愛好者與軍事迷的洩密者，他在遊戲玩家的群組內散佈機密文件，動機只是希望讓其他網友留下好印象，而且一直持續這麼做了很長一段時間。事實或許意外的單純，但其中傳達出的訊息，卻更值得華盛頓警惕。