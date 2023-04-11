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Jisoo開花舞搭蔡依林《舞孃》神吻合！影片一看回不去了

▲有網友把Jisoo的新歌《FLOWER》舞步搭上蔡依林《舞孃》音樂，結果超級搭，成功把大家笑翻，直呼：「看完回不去了！」（圖／翻攝BLACKPINK YouTube、蔡依林IG）
▲有網友把Jisoo的新歌《FLOWER》舞步搭上蔡依林《舞孃》音樂，結果超級搭，成功把大家笑翻，直呼：「看完回不去了！」（圖／翻攝BLACKPINK YouTube、蔡依林IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

韓國女神天團BLACKPINK成員Jisoo，近日發行的單曲《FLOWER》廣受好評，不僅MV突破1億萬人次觀看，迷幻的舞蹈與旋律也成功洗腦眾多網友，也被人發現與「台灣濱崎步」王彩樺的《保庇》雷同，沒想到又有神人把蔡依林的《舞孃》放上Jisoo的舞步後發現超級搭，讓不少人笑到翻掉。

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TikTok網友「野日男孩」日前就將Jisoo的舞步畫面，搭上蔡依林的《舞孃》的音樂，結果成品出來後，自己也忍不住噴笑，「已經忘記原曲是怎樣了！」無論是Jisoo的扭腰擺臀，還是走位、舞步等等都和《舞孃》的音樂節拍神吻合。

▲Jisoo發行solo單曲〈FLOWER〉。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲Jisoo的單曲《FLOWER》成功帶起風潮，也讓台灣網友們發揮無限的創意與想像力。（圖／翻攝自Jisoo IG）
影片曝光後也吸引2萬多人點閱，紛紛留言直呼：「完全可以欸」、「蔡依林出新MV喔？」、「我竟然把它看完了，你真有才」、「看完回不去了」、「完了這個超配」、「都有卡到點欸」。

事實上，先前Jisoo的《FLOWER》一推出之後，就有人發現裡面的「開花舞」，一張一合、旋轉的手勢和王彩樺12年前代表作《保庇》舞步極為相似，引發熱議。王彩樺也向《NOWnews今日新聞》開心表示，「很開心！非常榮幸！可以跟偶像有連結，我跟我女兒庭庭都是她的粉絲，會唱、會跳又漂亮，很愛她！謝謝可愛的網友，真的太感激了！」



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