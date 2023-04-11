竹市年增5000萬補學生營養午餐　高虹安要孩子吃飽又吃好

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高虹安指出，甫就任時曾於1月14日舉辦「與學生家長會長教育議題座談會」，有家長代表針對營養午餐提出寶貴意見，當下即要求教育處著手進行規劃，提供孩子更好的用餐品質。部分議員也在議會臨時會提案，許多家長亦透過1999專線、民意信箱等管道表示，為因應物價上漲及通貨膨脹，建議提高營養午餐費用。
教育處童鳳嬌處長表示，新竹市營養午餐自105年起凍漲至今，目前餐費為國小每生每餐40元、國中每生每餐43元。由於民生物價、基本工資上漲，通貨膨脹確已影響學生午餐供膳品質，除參考行政院主計處公告CPI指數外，也立即邀請學校、家長代表及府內相關單位共同研商。
研議過程中，在避免排擠其他教育經費的通盤考量下，高虹安請業務單位朝「你（家長）一點，我（市府）多點，讓孩子吃得更好點」方向調整，並決定自112學年度起學生午餐每餐費用(與補助)調整如下：
國小：由40元調整至50元(市府補助由35元增至40元)
國中：由43元調整至55元(市府補助由38元增至45元)
參加學校營養午餐的學童，一學期需繳交1,360元（平均每日13.6元，費用包含每日分攤的10元餐費及一學期360元用於學生打菜用品、食材檢驗與廚房水電及維護…等基本費用）；此外，為了讓午餐更即時貼近學生需求，教育處另研擬了「午餐費用訂定參考原則」，未來將採市府定額補助後，以一學年為單位，各校可依該原則，透過問卷方式視需求調整午餐費；至於經濟弱勢學生，午餐費用則由市府全額補助。
高虹安說明，營養午餐費應隨物價適度調整，才能保障學生的用餐品質，除此之外，也要求各校園營養師確實進行食材驗收與製程把關，配合選用農委會推動國產可溯源的3章1Q(有機、產銷履歷、CAS、QR-code) 食材政策。並推廣「綠色餐食」理念，從飲食習慣開始，「吃一口，思永續」，以原型食材供應為準則，遵循永續生態及海洋原則，珍愛地球，減少資源耗損與浪費。