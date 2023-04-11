歐盟發言人：訪中是為外交去風險化　不評馬克宏說法

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由於執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）是在馬克宏邀請下同行，以展現歐盟對中政策的一致性，但兩人從在北京的待遇規格到行前行後的發言都大不同，馬克宏全程受到熱情款待，對台海議題談話卻「親中遠美」，范德賴恩則有較強硬的對中言論，因此記者會上問題聚焦在兩人此行是否反而展現歐盟的不一致。
執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）重申歐盟與中國的關係立基於「一個中國政策」，並強調歐盟堅持反對單方面以武力改變台海現狀；對於馬克宏提到歐盟不應受美國政策左右，他則重申范德賴恩在北京說過的話，即歐盟與美國關係緊密。
范德賴恩6日在與中國國家主席習近平雙邊會談結束後的記者會上表示，歐盟與美國交情深遠，且是基於「長久的共同價值觀」。
對於范德賴恩是否被中方刻意冷落，馬莫爾回應，范德賴恩與馬克宏的國是訪問本來就是不同行程，來回路途也未同行，只有6日兩人與習近平的三方會議是一同出席，藉此表現歐盟立場的一致性和持續性。
馬莫爾說執委會對此行的定義是「高層工作拜會」，范德賴恩在北京與中方有「清楚且坦白」的討論，這正是實踐她在出訪前發表對中政策演說時的重點之一，即「外交上的去風險化」（diplomatic de-risking）。
他表示出訪可讓他們向中國官員當面解釋歐盟對歐中關係的評估和立場，且強調對中方的招待沒有意外或不滿，6日上午訪問團與中國國務院總理李強會談後，有受到國宴款待。
有記者問及若台海緊張情勢升高，歐盟是否會考慮對中國祭出經濟制裁，如同對俄羅斯那樣，以及是否考慮對台援助武器。馬莫爾表示不回答預測性問題。
至於歐盟與中國高峰會今年會否舉行，他說這趟訪中的成果之一就是歐中將持續高層對話，但高峰會日期則尚未敲定。（編輯：黃自強）1120411