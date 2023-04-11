日職／吳念庭本季一軍首安出爐！西武逆轉8比3勝羅德

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羅德隊本場比賽首局就靠著中村獎吾的兩分砲先馳得點，但之後的局數僅有兩支安打出現，整場比賽只敲出三支安打，而西武則在4局下群起反攻，児玉亮涼的三壘打打回球隊第一分，第5局再靠著洋砲David MacKinnon的長打以及捕手古賀悠斗的連續安打打回2分超前，超前的西武在第6局由外崎修汰、中村剛也的背靠背長打，以及第7局洋砲Mark Payton的三分砲，一舉把比數拉開，奠定勝基。
吳念庭本場比賽上場打擊五次，在第2局擔任首棒打者，迎來本季一軍首打席，打出一壘方向滾地球出局，4局下半同樣是首名打者，敲出二壘方向滾地球出局，不過第5局上場選到四壞球保送，是本季首度上壘，第6局在二壘有人時，敲出左外野方向安打，但跑者停在三壘上，本季首打點尚未出爐，而第8局第五打席則是站著被三振，總計四打數敲出一支安打，上壘兩次，打擊率.250，上壘率為.400。
西武獅今晚敲出多達16支安打，包含開路先鋒愛斗、洋砲Payton、左外野手鈴木将平都有單場雙安演出，而主砲中村剛也與游擊手児玉亮涼則各有三安「猛打賞」的表現，本場比賽先發投手平良海馬主投6局，僅被羅德打線打出一支安打，只因首局的兩分炮失2分，還送出8K，收下本季首勝。