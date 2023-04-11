通膨若獲控制　IMF預測：利率將回到疫前的低水準

國際貨幣基金組織（IMF）表示，一旦通膨受到控制，目前的高利率可能只是暫時現象，IMF預言主要經濟體的利率將會回到新冠大流行前的水平，也就是接近零的低利率環境。
記者倪浩軒/綜合報導
IMF於10日發布的經濟展望報告中分析，近期各主要經濟體的利率迅速上升，主要是決策者為了抑制通貨膨脹的暫時現象。IMF認為長期來看，當通膨受到控制後，利率回歸自然，將會落在疫情爆發前的低水準。所謂自然利率是指，通膨與經濟活動同樣達到穩定，利率既不會讓經濟活動擴張也不會讓經濟活動收縮，是一個中性的錨點。
IMF所持的主要理由是，自然利率的水準通常受到人口結構因素以及要素生產率驅動，而隨著人口老化與出生率的下降，自然利率也將隨之下滑。
IMF指出，雖然利率也會受到國際經濟局勢以及政府財政需求影響，且新興國家與已發展國家的狀況也不太相同，在某些情境下，政府財政需求與國際局勢相結合，會對利率水準產生重大變化。但長期來看，利率最終還是受到人口結構因素的驅動最顯著。
這也是為何IMF預期在通膨受到控制後，主要經濟體的利率會回歸到疫情的低水平。不過通膨何時會受到控制，而利率在達到峰值後，又要花多少時間下降，則是IMF沒有提到的部分。