明道苦練武打！演「底層出身」大明星嘆：跟我很像

MyVideo跟播人氣陸劇《弓元特攻隊》，由明道搭檔《一不小心愛上你》女星江鎧同、《披荊斬棘的哥哥》港星謝天華與《步步驚心》「八爺」港星鄭嘉穎等人，是一齣講述被負面新聞纏身的男明星，無意間捲入謀殺案的懸疑喜劇。明道受訪表示，他飾演底層出身大明星「弓禮」，跟他本人很像，再加上24小時跟角色生活在一起，「潛意識我就是弓禮！」等不及讓劇迷看看他苦練的大量武打動作，更透露當時的拍戲狀態可說是他近幾年最帥。
記者羅凌筠/綜合報導
明道為《弓元特攻隊》動作戲，提前開始訓練，劇中各種赤手空拳武打，或是搭配場地翻滾與跑跳，甚至還得犧牲「色相」。一場戲他為獲取線索，在夜店慘遭男舞者上下其手，被對方的鹹豬手「從後面來」激烈撫摸共舞，但他不惜犧牲肉體也要拿到舞者身上的警察證，只能咬牙背後抱住男舞者，在對方胸前又撫又掏，下一秒得手後以矯捷的後空翻離開舞台，可惜他還沒逃脫就被劫匪識破追殺，當場扭打起來，各種砸玻璃、摔酒瓶，在夜店上演大混戰。
除了武打戲看點，明道與江鎧同的「膠帶吻」也成為話題。劇中兩人同時被綁，手腳遭限制，明道想撕開嘴巴上的封箱膠帶，示意旁邊沒被封口的女方幫忙，只見他倆臉頰互相靠近，零距離磨蹭，江鎧同好不容易用牙齒咬住膠帶的一角並借力撕下來，卻怕被歹徒發現而決定暫停動作重新貼回去，她的雙嘴就這麼嘟上明道嘴角，兩人意外接吻了，無預警的「膠帶吻」也讓曖昧氛圍開始在兩人之間流竄。