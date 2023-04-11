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內湖槍擊案製作人遭開15槍！徐乃麟合作過：我也很訝異

▲徐乃麟表示，內湖中槍的前節目製作人，是過去《台灣紅不讓》的工作人員，只不過後來就沒有再合作過，一聽到消息也讓他很訝異。（圖／華視提供）
▲徐乃麟表示，內湖中槍的前節目製作人，是過去《台灣紅不讓》的工作人員，只不過後來就沒有再合作過，一聽到消息也讓他很訝異。（圖／華視提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

資深主持人徐乃麟，過去曾主持過《台灣紅不讓》紅遍大街小巷，不過，有消息指出，日前在內湖被連開15槍的前節目製作人，與徐乃麟、曾國城、吳宗憲等人合作過，也是該節目的工作人員，對此，徐乃麟今（11）日受訪證實消息，只不過節目結束後，兩人就再也沒有合作過。

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徐乃麟今日趁著《天才衝衝衝》錄影空檔，接受媒體訪問，他表示，該名王姓製作人，是以前製作《台灣紅不讓》相關公司的旗下一名工作人員，後來也聽說對方到別的公司去當節目製作人，他說，自從該節目結束後，就再也沒有和對方合作或聯繫過。

徐乃麟坦言，是剛才聽到其他製作人說，他才得知此消息，「我也很訝異啊，也不知道為啥會有這種槍擊事件發生，不知道是情殺、仇殺還是什麼意外，也不清楚，也沒有聯繫過，做節目本來就來來去去，沒跟他有合作節目的機會」，也聽說過對方有去大陸一陣子，也慶幸對方平安無事。

此外，徐乃麟還聊到大兒子徐新洋，近日在社群平台上曝光父子3人穿西裝的帥氣合照，一談到網友認為還是爸爸最帥，徐乃麟則開心表示，「不敢當啦，青出於藍更勝於藍啊，應該要退位給年輕人才對啊！」之所以會拍下合照，是為了慶祝小兒子徐廷墉在美國取得博士學位。

▲▼徐乃麟父子3人合照，猶如時尚雜誌封面。（圖／翻攝自徐新洋IG）
▲徐乃麟提到，為了慶祝小兒子在美國取得博士學位，才會拍下這張父子3人的帥氣合照。（圖／翻攝自徐新洋IG）

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