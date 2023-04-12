羅馬尼亞強化防空能力　擬採購美製F-35戰機

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為因應俄羅斯入侵烏克蘭，羅馬尼亞今年已將國防支出從國內生產毛額（GDP）的2%提升至2.5%。
羅馬尼亞境內除了有美國的彈道飛彈防禦系統，還有一支常駐聯軍戰鬥群駐紮在境內。
羅馬尼亞最高國防委員會在聲明中表示：「把擁有強健、可靠、具協同工作能力、彈性且有效的防空作戰能力，納入我國做為北約和歐盟成員國的承諾，是羅馬尼亞達到自身國防政策目標的關鍵。」
聲明提到：「空軍現代化進程將透過獲得最新一代F-35噴射機來持續。」
最高國防委員會並未說明時間或數量。
總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）去年已表示，羅馬尼亞考慮採購美國武器製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）生產的F-35戰機。
國防部3月表示，羅馬尼亞的國防採購計畫還包括通用動力公司（General Dynamics）製造的艾布蘭戰車（Abrams）。
羅馬尼亞國防部去年12月也跟以色列電子防務公司埃爾比特系統公司（Elbit Systems）簽定合約，將以大約18.9億羅馬尼亞列伊（lei，約新台幣127.44億元）的價格，購入7套「守望者」（Watchkeeper X）無人機系統。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1120411