美國25家軍火商時隔4年再組團訪台　洽談聯合生產無人機

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韓儒伯表示，華盛頓在探索各種選擇來幫助加強台灣的防禦，目前議程鎖定為聯合製造無人機和彈藥，隨團來台的軍火商中包括幾家擁有無人機專業知識的廠商，將尋求機會與台灣共同開發製作，提供先進技術。
美國公司通常需要政府授權才能與海外合作夥伴聯合生產武器，《日經亞洲》表示，美國政府官員對這個想法持開放態度，認為原則上與台灣合作是有道理的，但還是需要按個案逐一研究。
《日經亞洲》引述軍事智庫的分析指出，在俄烏戰爭開打後，美國軍火商的產能多半用在履行援助烏克蘭上，若此時再發生重大地區衝突，美國庫存的彈藥就會面臨不足。這也是為何軍火商有意與海外夥伴聯合製造武器。
報導還說，美國一直在推動讓台灣從歐洲國家取得軍購，台灣近年的軍購幾乎全來自美國，拜登政府認為，歐洲國家也應協助武裝台灣。美國雷神飛彈防衛公司與瑞典BAE Systems Bofor公司聯合開發的神劍（Excalibur）導引砲彈，就被認為符合台灣需求，是美國政府青睞的選項，但是仍需要瑞典方點頭。
雖然有一派說法認為，在2024年台灣總統大選前，北京不會再升高對台的軍事壓力，但美國仍擔心中國犯台，且美國中情局的情資顯示，中國國家主席習近平已下令解放軍，在2027年前做好攻台準備。美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）日前與蔡英文會談時，也重申美國必須繼續向台灣出售武器，美國會一直支持台灣人民捍衛自由。