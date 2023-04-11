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美國25家軍火商時隔4年再組團訪台　洽談聯合生產無人機

▲25家美國國防承包商將於5月初組團來台，洽談聯合生產武器事宜，尤其優先聚焦在無人機與彈藥。圖為無人機示意圖，是MQ-4C無人機。(圖／Northrop Grumman官網)
▲25家美國國防承包商將於5月初組團來台，洽談聯合生產武器事宜，尤其優先聚焦在無人機與彈藥。圖為無人機示意圖，是MQ-4C無人機。(圖／Northrop Grumman官網)

記者倪浩軒/綜合報導

根據《日經亞洲》報導，大約25家美國國防承包商將於5月初組團來台，由美國太平洋陸戰隊退役中將魯德（Steven Rudder）率領，這是自2019年來再有大規模美國軍火商組團訪台，預計將洽談聯合生產武器事宜，尤其優先聚焦在無人機與彈藥。

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《日經亞洲》報導指出，消息是由美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透露，美國軍火商組團訪台，除了要與台灣國防工業代表會晤，也希望拜訪蔡英文總統，促進與台灣的國防工業合作。

韓儒伯表示，華盛頓在探索各種選擇來幫助加強台灣的防禦，目前議程鎖定為聯合製造無人機和彈藥，隨團來台的軍火商中包括幾家擁有無人機專業知識的廠商，將尋求機會與台灣共同開發製作，提供先進技術。

美國公司通常需要政府授權才能與海外合作夥伴聯合生產武器，《日經亞洲》表示，美國政府官員對這個想法持開放態度，認為原則上與台灣合作是有道理的，但還是需要按個案逐一研究。

《日經亞洲》引述軍事智庫的分析指出，在俄烏戰爭開打後，美國軍火商的產能多半用在履行援助烏克蘭上，若此時再發生重大地區衝突，美國庫存的彈藥就會面臨不足。這也是為何軍火商有意與海外夥伴聯合製造武器。

報導還說，美國一直在推動讓台灣從歐洲國家取得軍購，台灣近年的軍購幾乎全來自美國，拜登政府認為，歐洲國家也應協助武裝台灣。美國雷神飛彈防衛公司與瑞典BAE Systems Bofor公司聯合開發的神劍（Excalibur）導引砲彈，就被認為符合台灣需求，是美國政府青睞的選項，但是仍需要瑞典方點頭。

雖然有一派說法認為，在2024年台灣總統大選前，北京不會再升高對台的軍事壓力，但美國仍擔心中國犯台，且美國中情局的情資顯示，中國國家主席習近平已下令解放軍，在2027年前做好攻台準備。美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）日前與蔡英文會談時，也重申美國必須繼續向台灣出售武器，美國會一直支持台灣人民捍衛自由。

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