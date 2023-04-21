DJ Cookie 持續翻轉人生！20年堅持走自己的路「你還在就有夢」

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這張專輯對入行20年的她來說，無疑是一份最好的禮物，身形嬌小可愛的她，在DJ表演台上綁著黑人髒辮，一身火辣勁裝，是霸氣又酷酷的「DJ武則天」，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，卻又像個可愛的小女孩，娓娓道來從事這行的辛酸苦辣，辛勤好學的個性讓她就像海綿般不斷吸收知識，透過無數累積，造就現在的自己。
「我覺得每個階段都有不同辛苦」，本來是夜店的兼職燈光師，接觸到音樂DJ後產生濃厚興趣，好學的她提早到夜店上班，花時間多問多學，早期想當DJ門檻很高，器材、唱片都要從國外訂購，每次買唱片都要花費近1萬元採購，又要添購高級耳機，所以花費不貲，嬌小的她還要拎著沉重的唱片箱奔波工作，返家後才發現身上撞到滿是瘀青。
DJ Cookie藉著自學方式，一腳踏進DJ世界後，就趁著非營業時間扛著唱片悄悄在夜店練習，在陰暗的地下室裡，把現場的服務生、掃地阿姨當成專屬聽眾，慢慢一步步上手成為專業DJ，最後決定正式轉型。她自曝曾罹患嚴重的憂鬱症，「是音樂把我救回到世界上，所以我不會放棄音樂」。
音樂市場不斷在變化，對夜店DJ的觀感跟著改變，地位慢慢提升，她笑說以前大家都認為DJ沒前途，要花的錢比賺的錢多，不算是正常職業，在沒有社群、通訊軟體的年代，每日晚出早歸去上班，家人誤會她去玩、吸毒，直到被媒體報導後，才開始了解她的工作性質，當她接到公家部門的邀約表演，親友比她還開心，跟著到後台玩得不亦樂乎。
DJ Cookie趁著工作期間飛行義大利、法國等國家各地增長見聞，也因入選百大DJ成為新聞焦點，隨著音樂串流的數位時代來臨，當DJ門檻慢慢降低，她樂觀地說，如果要持續深耕一個行業，就應該讓它受到認可，在媒體上曝光就是希望讓這個職業被看到，獲得外界重視，「污名化慢慢變成正名化，DJ在美國或是歐洲都變成音樂製作人的頭銜，跟許多知名歌手合作，我們都是音樂工作者，只是環境不同。」
「我應該是特例，碰到的機緣讓我練就學會很多事情」，不僅是一名表演DJ，DJ Cookie還能企劃活動，接洽國外DJ來台，優秀的語言、思考能力，造就了她的18般武藝和斜槓人生，她笑說人生座右銘是「沒有嘗試過，永遠不知道結果如何」，第一次赴日本表演時講英文，結果無法融入環境，她回國就報名日語補習班，每天苦學日文，漸漸打入日本市場，才被觀眾當作自己人，學到日本人的音樂專業，還有熱情的櫻花妹為她組成應援團，專程來接機、聚會，算是很特別的經驗。
音樂專業和正妹外型讓她在國內外市場都很吃香，出國唯一的失望經歷是韓國，當地性別意識重男輕女，女性DJ較少，8年前她某次在夜店放歌，沒有抓到聽眾的口味，結果放了30分鐘，被VIP貴賓嫌氣氛不夠嗨就被叫下來，心情相當挫折，即使邀約者一再道歉，也很難氣消，至今沒再去過韓國表演。
儘管享譽國際，曾入選國際百大DJ，被拿來跟韓國的美女DJ SODA比較，DJ Cookie卻對這個頭銜沒有太多眷戀，透露以前票選百大DJ要真的寫信投票，現在改為線上投票，公信力不如以往，若太關注於名次，反而會忘記初心。有人看到她站在台上冷酷的霸氣模樣，封她是「DJ武則天」，她卻受到周星馳電影激發的靈感，自稱是「天橋底下的音樂說書人」，用音樂說自己的故事，更喜歡自己取的封號，「名次是其次，最重要的是你的心在哪裡，不要被名次、頭銜迷惑了」。
她透露自己的放歌模式很隨興，除非電視台轉播需要版權，不會先行排歌，而是在表演前1小時抵達現場，觀察現場狀況，再決定播放哪些歌曲，某次到台東下飛機後，主辦單位就讓她開車到比賽衝浪的表演場地，此處隱密難尋，是當地人才能找到的祕境，台下還擺放紅色塑膠椅，還有人安靜看書，現場突如其來一場大雨，讓她心情忐忑，開始思考「天啊，這要怎麼放歌」，直到上場前雨停了，她登台播了兩首歌就炒熱氣氛，讓全場嗨起來，跟著一起瘋狂跳舞，完美表現讓她滿足地為自己打了90分，返程心情超好，但播完後完全不記得曲目，這是她難忘的一次表演，「要把心定下來，才能了解聽眾想要什麼」。
隨興又善於用心觀察，讓她獲得青睞，夜店環境不斷改變中，DJ不再只是純放音樂，還要和觀眾互動，把表演當成一場秀，在視覺、聽覺製造雙重衝擊，舞台上光鮮亮麗的DJ cookie，坦言私下是個宅女，年輕時為工作日夜顛倒，經常早上7、8點回家，睡到深夜才出門，現在懂得調整作息，「我最晚不超過12點睡覺，早上8點就起床，會先看看書、做運動，再開始一天的工作，我是不熬夜的人，生活非常養生」。顛覆大家對DJ的印象，DJ Cookie私下非常喜歡閱讀，看書讓她能靜下心來，再打開五感感受外界的音符、律動，展開一天的作息，也會騎腳踏車培養體力，過著相當自律的生活，「因為表演時很耗費體力，要讓體態和外表都保養好，進行規律生活，飲食上不能放任」。
以前駐場DJ的酬勞以小時計費，每小時數千元不等，現在商演邀約則是數萬元起跳，隨著地位提升、門檻變低，DJ Cookie的競爭對手增加，特色鮮明的她不但沒有擔心機會變少，反而開始開班授課，她教學前會叮嚀學生，不只是把DJ當做一個職業，「因為花的成本、時間比想像中的多，起初收穫會不如預期，難免會失望，你用這個角度去當DJ，會質疑自己為何要走這條路？」要出於熱愛才能走得長久。
音樂的擴散隨科技載體改變，她認為跟著時代一直走，不斷升級自己，吸收更多音樂知識、經驗，讓自己在專業領域走在最前面，就不怕被別人取代，像某些高端企業的尾牙活動，在南港展覽館這種大場地表演，會要求所有歌曲不能有粗鄙字眼，避免損壞品牌形象，DJ必須針對各家公司特性挑選歌曲，她的專業給予對方很大信任感，對方就願意出高價指定她表演，而不是讓DJ們削價競爭，用低成本尋找演出者。
創作者會接受各類型的音樂，鑽研每一種曲風的特色、方向，私下的她在家裡偏愛聽爵士樂、Bossa Nova的柔和音樂放鬆心情，閱讀正向、心靈勵志的書，則反映在她的人生態度與創作上，深信「吸引力法則」的她，歌詞也散發積極特性，因為她相信每個人都有特色、個性，「被比較是正常的，但我還是做我自己，不會因為別人改變，走自己該走的路」。
家人一直是DJ Cookie的動力，一直鼓勵自己走上音樂路的姊姊，15、16年前輕生離世，她特別把第三張專輯獻給親人，這次則寫了一首歌送給13歲的女兒，因為女兒2個月後要去義大利讀書，讓她相當不捨，看著女兒即將張開翅膀翱翔世界，母親內心情緒複雜，「我以她無憂無慮去看這個世界的角度寫的歌，是一個送給她的祝福」。
撐過疫情這幾年，音樂活動再度復甦，DJ cookie趁勢推出全新創作專輯，她感嘆「這段期間很不簡單，每個老闆都辛苦了，娛樂事業沒有表演就沒有收入，這幾年靠著過去賺的錢苦撐」，如今解封後萬事重啟，連以前教的徒弟都在放歌了，即使時代的洪流不斷篩選淘汰，她相信透過教學傳承，每個DJ都會散發出自己的獨特魅力，讓音樂開枝散葉，以不同形式感染所有人的心。就像她在主打歌〈Together 雨過天晴〉裡的歌詞寫著，「雨來了就淋濕，風吹起升空，你還在就有夢」。