網球／江采蓉美傑仕盃雙料二連霸　高芷涵首奪雙料冠軍

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網球之路始於小一暑假的江采蓉，至今已有5年球齡，今天順利完成衛冕霸業，成功在小學畢業前劃下完美句點。即便生涯至今已打下多座冠軍，江采蓉談到這次的致勝關鍵時表示：「我只是做好該做的部分，並在比賽時拿出正常表現，很高興能再次贏得雙料冠軍。」
同樣斬獲雙料冠軍的還有14歲女子組的高芷涵，她先於單打決賽經過兩小時大戰，才以7-5、6-2力克柯雨岑。隨後兩人於雙打舞台再度碰頭，高芷涵延續單打奪冠氣勢，和搭擋花苡恩首盤以6-4險勝，次盤連下六局，最終6-0擊敗柯雨岑／許芸貞組合，笑納雙料冠軍殊榮。
至於12歲男子組賽場，蔡秉寰和黃以翔一早先於單打決賽碰頭，隨後又在雙打四強過招，最終蔡秉寰以8-2贏得首座OPI盃單打冠軍。而黃以翔經短暫休息後，攜手蔡睿恩上演甜蜜復仇，以9-7險勝蔡秉寰／謝辰胤；決賽面對詹曜軒、曾彥嘉強勢挑戰，最終黃、蔡組合以8-6榮登男雙冠軍。
男單冠軍蔡秉寰接受頒獎時表示，本次冠軍獎品的「獎牌悠遊卡」是他覺得既實用又精美的禮物，由於自己即將升上國中就讀，因而增加通勤機會，且他以往不曾看到心儀的悠遊卡款式，因此蔡秉寰認為這張悠遊卡對他而言堪稱一舉兩得。
同樣深受特製悠遊卡所吸引的還有16歲組女雙好手汪予晴，她日前止步單打八強後，得知只要打進決賽就有悠遊卡作為獎勵，便許下雙打雪恥的心願。她與搭檔林郁晨昨日先以直落二扳倒頭號種子，決賽更是克服先丟首盤的劣勢，最終三盤逆轉贏球，如願達成個人目標。
18歲女雙冠軍則由黑馬曾睦潔、陳昱希稱霸賽場，兩人在晉級路上同樣爆冷戰勝頭號種子。「曾陳配」兩人今日決賽對決最後一次參賽的高三畢業生黃靖淳、梁宸弋，「曾陳配」在6-3、3-1領先時，因對手黃靖淳膝蓋不適退賽，最終由曾睦潔／陳昱希收下該組冠軍。