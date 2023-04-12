HBL／張可人連2場破20　「鐵三角」帶班莊敬11連勝

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莊敬繼昨天首役贏曾在92學年封后、睽違6季本季重返八強的宜商26 分，今天逢也曾在96、107學年兩度掄元的近兩季第六高市小港高中，首節13：10還未熱開，第二節超級得分手張可人連飆4記三分彈連拿14分，李依軒挹注2枚，單節全隊6記外線，25：14攻勢後上半場38：24，次第擺脫小港糾纏，張可人、李依軒兩節各飆4記三分彈各拿18、12分。
後兩節小港各只得8、7分，莊敬雖也只添22分，但足夠60：39輕闖第二關，連結預賽5連勝、複賽4連勝，開季迄今已11連勝，女組唯一不敗之師。張可人、李依軒全場各飆5記外線，各拿27、17分，控衛陳妤薰6分及10助攻、10籃板，黃郁綸、林恩妤各14、11籃板。
教練張歆可說：「莊敬都是高一、二球員，本季除拚隊史第一冠，下季除原班人馬，另再補強，確定挑戰年底的112學年HBL甲級資格賽，尋求突破。」
出身JHBL安康國中部、高一先披HBL滬江戰袍，再與來自景興國中的後衛陳妤薰，一起至到莊敬，先停一年，本季雙雙高二讀起，加上另一JHBL名校光榮國中畢業的李依軒，「鐵三角」成型，本季乙級起步，一路過關，連晉八強、四強。
幾乎場場大比分贏球，唯獨北區複賽逢桃園陽明，一路苦戰，最後1分逆襲，保住北區第一種子晉決賽，教練張歆可說，原可以不必贏的這麼辛苦。 莊敬、陽明雙雙小組第一晉四強，確定14日會在四強循環決賽的壓軸末役卯上，理應會是冠軍戰，輸贏尤難料。
小港少了預賽末役傷膝、本季提前泡湯的當家中鋒郭美詩，禁區如斷大樑，靠陳美珠、林家羽各3、2記三分球零星火力支撐，前者拿16分最多，明與宜商拚第二及四強門票，教練唐逸文說，還是將苦戰，但看球員自己解壓發揮。
宜商過去曾15度晉八強，含7次四強，92學年首冠、另拿4個第二，三、四名各1，104學年拿第三，也是最後一次晉八，相隔6年，本季重返八強，昨天首役輸莊敬，今天靠二、三節合得37分只失15分，得以突破第一節16：16僵局，最終71：44擊敗彰化田中高中，開胡首勝。