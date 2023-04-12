李多慧被說撞臉高虹安！本人IG轉發了 合體學姊練舞美爆
韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）日前終於抵達台灣，也將於14日首度登板應援，然而前幾天李多慧穿著制服搭配緊身牛仔褲的照片，被部分網友表示「長得像高虹安」，引起不少社群平台討論，甚至被媒體報導。對此，李多慧也在IG分享粉絲的動態。
記者張嘉哲/綜合報導
YouTube娛樂頻道「엠빅뉴스」日前邀請李多慧上節目受訪，節目裡李多慧穿著樂天桃猿的制服，搭配高腰緊身牛仔褲，還一邊跳起新生代女團New Jeans的歌曲《Attention》，青春洋溢的模樣又讓不少粉絲戀愛了！不過隨即片段卻被台灣網友認為撞臉新竹市長「高虹安」。
對此，不少粉絲認為並不像也很崩潰，甚至有人截取新聞片段發文說「差很多吧........」對此，李多慧就轉發粉絲該則貼文在「限時動態」，不過沒有多附加自己的見解，可能認同粉絲所講的「兩人差很多」。
而由於14日李多慧將初登板一連三天的應援，近幾天她除了吃遍許多台灣的道地美食之外，也與學姊們積極的練舞，昨天晚上練舞時，還順便與隊友們一起合跳最近Jisoo超夯的「開花舞」，絕美刀群呈現，讓不少粉絲表示「李多慧我愛你！加油」、「兩天後見了多慧！好喜歡呀」、「李多慧真的很漂亮呢！」