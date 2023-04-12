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汪小菲爆新緋聞？香港密會「拿督千金」回酒店　女方認了

▲汪小菲再爆新緋聞？他近日被拍到與「拿督千金」莊鍶敏在香港聚餐，還一起並肩回酒店。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲汪小菲再爆新緋聞？他近日被拍到與「拿督千金」莊鍶敏在香港聚餐，還一起並肩回酒店。（圖／翻攝汪小菲微博）

記者郭佩蓉/綜合報導

大S（徐熙媛）前夫汪小菲日前才來台，在其經營的酒店被媒體堵到，行程引起關注，豈料今（12）日一早被爆出不久前造訪香港時，與42歲「拿督千金」女星莊鍶敏聚會有說有笑、相談甚歡，最後甚至並肩走回酒店，女方受訪時坦誠雙方有見面，還交換了電話號碼，並表示：「他說他單身。」再度傳出新緋聞。

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▲汪小菲嗓子沙啞，脖子還出現腫起的現象。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
▲汪小菲現身香港，被拍到與莊鍶敏一行人聚餐飲酒。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
根據港媒《東方日報》報導，汪小菲日前與10幾名友人在香港某間高級餐廳用餐，莊鍶敏也是座上賓，明顯精心打扮過，他與莊鍶敏在用餐期間有說有笑，席間也不忘開紅酒暢飲；離去時，他原本和一男一女友人步行離去，接著莊鍶敏快步跟上，推測一行人應該打算到酒店後繼續喝酒聊天；走著走著，他與莊鍶敏逐漸拉開與朋友的距離，兩人愈走愈近，最後更並肩同行，表現親密。

▲42歲「拿督千金」女星莊鍶敏承認與汪小菲一起用餐，雙方還交換電話號碼。（圖／翻攝自莊鍶敏IG）
▲42歲「拿督千金」女星莊鍶敏承認與汪小菲一起用餐，雙方還交換電話號碼。（圖／翻攝自莊鍶敏IG）
對此，莊鍶敏受訪時也透露只是被邀約聚餐，去之前早就知道汪小菲會出現：「大家都有做直播，都是講直播的事。」而她2022年與台灣丈夫離婚，被問到與汪小菲未來有無發展可能，她也表示雙方只是先認識，「他跟我說他是單身，他的私事我沒特別問。」更大方承認雙方有交換電話，也解釋僅是為了請教工作上的問題。

▲42歲的女星莊鍶敏出身於富豪之家。（圖／翻攝自莊鍶敏IG）
▲42歲的女星莊鍶敏出身於富豪之家。（圖／翻攝自莊鍶敏IG）
事實上，42歲的莊鍶敏出身於富豪之家，爸爸是馬來西亞拿督，因此也有「拿督千金」封號。她2020年與台灣珍珠奶茶品牌CEO楊秉逸（Brian）結婚，但後來因聚少離多便和平離婚。

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