名家論壇》方野／民進黨初選能搶先下架假掰政客？

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為何「去蕪存菁」如此重要？這次幾個相爭不下的選區裡，有三個選區特別受到關注，台北市第二選區的何志偉與王世堅、台南第一選區的賴惠員與郭貞慧，以及台北市第四選區立委高嘉瑜面對來自台灣基進台北市黨部主委吳欣岱的挑戰。這三個選區有個共同點，就是現任立委皆是話題人物，更直白地說，都是極具爭議性的人物。何志偉、高嘉瑜長期以來被民進黨內視為麻煩人物，掛著黨籍卻總是做些扯自家人後腿的事，也讓反對陣營有了見縫插針的空間，根本是增加對手火藥的搖擺者。
高嘉瑜是民進黨內知名度最高的立委之一，但她長期以來對黨內同志疏離的態度，在2018年台北市長選舉時，就曾引發討論。當時民進黨台北市長候選人姚文智在捷運圓山站旁舉辦造勢晚會，不僅同黨市議員登台力挺，蔡英文總統也到場喊話「全黨力挺姚文智」，結果站在姚文智後方的高嘉瑜，一下嘟嘴一下翻白眼，一臉輕浮、不以為然，全被鏡頭捕捉到。在此之前，高嘉瑜也曾在造勢場合刻意避開姚文智，對比她與柯文哲經常隔空一搭一唱的友好關係，難免讓支持者認為，高嘉瑜「挺柯不挺姚」，但作為民進黨的一份子，高此舉無異於背叛所屬政黨，也難怪黨內人士跳腳。這次台灣基進吳欣岱出征港湖，包括姚文智、陳時中、徐國勇等民進黨要角出席支持，可以看出高嘉瑜的不得人心。最近名嘴張益贍也在政論節目披露，高嘉瑜不挺姚文智、陳時中，背後真正的原因是她要選台北市長，若張的說法為真，也可看出高嘉瑜把私利看得比黨的成敗來得重要，如此政客，又怎好意思誇誇其談「團結」二字。
何志偉的問題不亞於高嘉瑜。或許是少年得志，也可能是家世背景雄厚，養成了目中無人的性格，年紀輕輕就舌燦蓮花，成了一名小政客。去年九合一大選時，民進黨選情告急，何志偉不知是不是看衰陳時中，竟把陳的人像砂畫照丟在立法院走廊，猶如遭丟棄回收。選後民進黨慘敗，他身為黨內核心成員不知共同承擔，卻急著找戰犯，被同黨資深台北市議員劉耀仁公開痛批「為了自身一己私利傷害黨傷害同志都不手軟」，要他「閉上鳥嘴」。此外，何志偉家族擁有的陽信銀行疑似有中資入股，媒體多次報導，何志偉皆以「服務台商」輕描淡寫帶過。其實，何志偉只要把家族事業在中國的投資情況好好說清楚，就能化解支持者疑慮，公開透明才是取信於人的上上策，顯然何志偉還沒看懂。
台南第一選區的現任立委賴惠員這兩天深陷送禮賄選疑雲，平常則是以「波媽立委」聞名政壇，為了在波蘭念牙醫的女兒，完全不顧利益迴避原則，在立法院積極為「波波牙醫」開後門，欲透過《醫師法》修法附帶決議，讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放更多實習名額，引發醫界譁然。賴惠員近日更用白色恐怖時期的「海外黑名單」類比波波牙醫，不倫不類的比喻，已經不是硬凹可以形容。正如台灣基進吳欣岱在臉書發文所說，「不要忘了，初選過了還要面對選區民眾的檢視欸，陰德值不是這樣燒的好嗎？」這些高度爭議、把一己之私看得比什麼都重要的政客，長期下來，不僅難以通過選民檢視，更糟的是，他們燒光自己的陰德值也就罷了，還會拖累民進黨。但民進黨的陰德值是眾多民主前輩打拼累積的成果，怎能讓少數利慾薰心的政客給敗光！團結不能靠嘴說，若初選能搶先下架不適任人選，何嘗不是件好事。
●作者：方野／資深媒體人
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