名家論壇》朱駿／鳳梨產銷轉型　不靠中國採購也行

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此外，在國內市場方面，南市府也宣布即將跟北部各地農會合作，辦理展售活動，並且提前啟動收購加工作業，預計能夠收購1500公噸的鳳梨，且已經找到18家的加工廠合作。據市府的發布的新聞指出，已經有超過700公噸的鳳梨陸續進行加工處理，且後續還會依照產銷情況，調整計畫收購額度。若沒有市府農政單位提前因應、預先準備，恐怕鳳農將血本無歸。
不僅如此，台南今年還創新端出合作計畫，首度與爭鮮迴轉壽司合作，在全國153家門市，同步供應新品「焦糖鳳梨」，直到產季結束為止。透過跟連鎖餐飲業者合作，推出新商品、創造新商機，無疑是擴大消費市場基礎的方法。讓消費者直接品嘗到不同的鳳梨料理，既成功創造話題也刺激買氣，增加鳳梨多元行銷管道。
參考台南開拓鳳梨產銷通路的三大策略，由市府提前部署，不論是布局國外多元市場、提早洽詢家工廠，或甚與餐飲業者合作提出創新吃法，都讓台南鳳梨成功走出受中國市場宰制的陰霾，不僅保障了農民辛苦種植的收益成果，也讓消費者有機會大飽口福，創造多贏的新局。
●作者：朱駿／時事評論人
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