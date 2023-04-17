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名家論壇》朱駿／鳳梨產銷轉型　不靠中國採購也行

▲過去台灣鳳梨大幅依賴中國市場，自2021銷中被惡意受阻後，協助農民開拓海外通路、鳳農作產銷轉型成為重點。（圖／作者提供）
▲過去台灣鳳梨大幅依賴中國市場，自2021銷中被惡意受阻後，協助農民開拓海外通路、鳳農作產銷轉型成為重點。（圖／作者提供）

文／朱駿

今年鳳梨受到氣候影響，南台灣各產地出現撞期，恐造成市場供過於求。此外，過去鳳梨大幅依賴中國市場，自2021銷中被惡意受阻後，如何協助農民開拓海外通路，格外受到鳳農們的矚目。為了平衡產銷、保障農民收益，南市今年提早端出布局，透過三大策略，開拓海外通路、媒合加工以及和全國爭鮮迴轉壽司153門市合作，協助鳳農作產銷轉型。

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在外銷市場部分，台南歷經兩年的市場轉型期，鳳梨已逐漸打開國際市場。像今年第一櫃外銷的鳳梨共16.8公噸，已於上個月（3月）順利啟運前往香港。同時間，市長黃偉哲率領農產台南隊赴日參加東京食品展後，日方通路商陸續對台南下訂單，據市府評估，粗估訂單總數已超過100噸。顯示台南的鳳梨外銷市場，正順利逐步轉型進軍日本市場。

此外，在國內市場方面，南市府也宣布即將跟北部各地農會合作，辦理展售活動，並且提前啟動收購加工作業，預計能夠收購1500公噸的鳳梨，且已經找到18家的加工廠合作。據市府的發布的新聞指出，已經有超過700公噸的鳳梨陸續進行加工處理，且後續還會依照產銷情況，調整計畫收購額度。若沒有市府農政單位提前因應、預先準備，恐怕鳳農將血本無歸。

不僅如此，台南今年還創新端出合作計畫，首度與爭鮮迴轉壽司合作，在全國153家門市，同步供應新品「焦糖鳳梨」，直到產季結束為止。透過跟連鎖餐飲業者合作，推出新商品、創造新商機，無疑是擴大消費市場基礎的方法。讓消費者直接品嘗到不同的鳳梨料理，既成功創造話題也刺激買氣，增加鳳梨多元行銷管道。

參考台南開拓鳳梨產銷通路的三大策略，由市府提前部署，不論是布局國外多元市場、提早洽詢家工廠，或甚與餐飲業者合作提出創新吃法，都讓台南鳳梨成功走出受中國市場宰制的陰霾，不僅保障了農民辛苦種植的收益成果，也讓消費者有機會大飽口福，創造多贏的新局。


●作者：朱駿／時事評論人

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