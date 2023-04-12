朴敘俊現身《驚奇隊長2》預告片！「外星王子」造型曝光
漫威年底壓軸《驚奇隊長2》昨（11）日晚間在YouTube頻道釋出首支正式預告，其中包含「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）、「驚奇少女」伊曼維拉尼（Iman Vellani）等人，還有受到好萊塢青睞的南韓人氣男星朴敘俊，當初加盟漫威《驚奇隊長2》陣容消息曝光後，讓外界一直相當好奇他在片中飾演的角色，如今預告片出爐，他飾演的外星王子「中分中長髮」造型也瞬間掀起討論。
記者郭佩蓉/綜合報導
朴敘俊先前曾經傳出在《驚奇隊長2》中飾演驚奇隊長卡蘿丹佛斯（布麗拉森 飾）的老公「Yan」，而Yan在原著中是音樂星球Aldana的王子，不過官方尚未證實。如今預告片出爐，他高舉武器大喊一聲，雖然僅出現約短短一秒的時間，不過穿著藍綠色戰服、「中分頭」中長髮造型也瞬間引起熱議。
該片由妮亞達柯斯達導演執導，除了女主角布麗拉森、「驚奇少女」伊曼維拉尼、「莫妮卡藍博」泰娜帕麗斯（Teyonah Parris）、飾演「神盾局長」尼克福瑞的山繆傑克森（Samuel L. Jackson），還有受到許多影迷喜愛的外星橘貓「佛萊肯」呆頭鵝Goose也都會出現在《驚奇隊長2》，故事將延續影集《驚奇少女》最後一集的片尾畫面，電影預計11月在台灣上映，讓粉絲相當期待。