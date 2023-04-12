穿雲箭射出！挺韓大將號召集結：讓國民黨不敢忽視韓國瑜
民進黨提名副總統賴清德參選2024總統大選，國民黨則尚未決定人選，而昔日挺韓大將22日要在高雄岡山區河華路舉辦「捍衛中華民國，支持韓國瑜列入民調」造勢活動，邀請各地「韓家人」和「中華民國派」韓粉穿著國旗裝、帶著國旗帽踴躍參與，期盼能「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，讓國民黨不敢忽視前高雄市長韓國瑜的力量。要求國民黨中央將韓國瑜納入內參民調。
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發起人陳清茂指出，活動與韓國瑜無關，是他自己辦的，要求國民黨中央必須遵守承諾，將韓國瑜納入內參民調，必須公平、公正、公開，並公布內參民調結果，以昭公信，才能團結一致下架民進黨。他堅持一個原則與信念，就是公平公正公開，最強的母雞他絕對支持，但若過程不是公平公正公開，到時就來「相罵」。
陳清茂認為，國民黨要光明磊落，但現在要選總統的人煙霧彈一堆，郭台銘要飛去日本、侯友宜突然要到中常會，國民黨「口袋沒有名單，鬼才相信！」國民黨內一些人看不起韓國瑜，看他「衰小」，但支持者都沒離開，這些選票不是國民黨中央三言兩語就能拿得走。
對此，韓粉紛紛留言說：「唯一支持韓國瑜」、「非韓不投、是侯拒投」、「我挺韓我驕傲」、「別讓人看笑話，韓家人加油站出來，來現場喊出這幾年的怨氣」、「侯友宜、郭台銘都不是賴清德的對手，而且又沒有號召數十萬人造勢的魅力！」不過也有韓國瑜支持者中肯表示：「不要再害韓國瑜了啦！你們這些傢伙」。
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