賈永婕20歲嫩照「神撞臉」大女兒！萬人驚呼：基因太強了
「防疫女神」女星賈永婕和老公王兆杰（George）結婚多年，育有兩女一子，婚姻幸福美滿，大女兒「安安」目前已飛往美國留學，小女兒「小羽」前陣子也剛滿18歲。近日，她曬出自己20歲的嫩照，和大女兒安安長得一模一樣，「神基因」也讓網友紛紛留言稱讚：「超級無敵美的妳，俏麗媽咪和漂亮安安真的超像」、「根本就是安安」、「超像的。」
記者郭佩蓉/綜合報導
賈永婕近日在臉書PO出一張老照片，表示：「20歲的我在蘇格蘭旅行！青春啊！有沒有覺得有一點眼熟，好像誰呢？她現在也20歲！」仔細看照片，20歲的賈永婕外型清秀，臉上脂粉未施，穿著牛仔套裝對著鏡頭微笑，無論從哪個角度看，當時的賈永婕和如今的安安根本「神複製」，簡直是一個模子刻出來的，長得幾乎一模一樣。
照片曝光後，近萬人按讚，網友們也紛紛留言：「基因好強大～同一個模子」、「母女都是高顏值爆表」、「安安根本復刻年輕時的妳」、「基因太強，神複製」、「安安是妳生的沒錯」、「哇！乍一看就是安安哪，不過仔細看，也有小羽的影子」、「雙胞胎的妳們，都很美」、「超級無敵美的妳，俏麗媽咪和漂亮安安真的超像」、「根本就是安安」、「這明明就是安安的照片啊」、「真的很像，跟大女兒ㄧ模一樣。」