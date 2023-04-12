午後變天「3區」有雨！颱風生成機率出爐 週六雷雨來襲
今（12）日各地白天高溫都有攝氏25度以上的水準，不過中午過後因為東北季風略微增強，迎風面的北部、東半部可能要留意一些雨勢出現，下班時間民眾請多留意，明後兩天（4/13至4/14）氣溫穩定回升，週六（4/15）將有更強的東北季風侵襲，降溫和下雨的狀態也會更加明顯，而菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓強度稍減弱，對台灣並無影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日各地天氣晴朗穩定，白天溫暖，早晚較涼；下午起迎風面水氣略增，大台北、東半部及北部山區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨。
氣溫部分，由於東北季風影響，北台灣白天高溫微降，北部攝氏16至28度，中部攝氏17至31度，南部攝氏17至34度，東部攝氏15至32度，明後天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天「暖如夏」，北台高溫將上升至攝氏30度、南部則升至攝氏35度左右，早晚仍微涼。
吳德榮提及，週六鋒面快速掠過，中部以北及東半部轉有局部陣雨；晚上鋒面遠離，天氣好轉。下週日起至週二（4/16至4/18）各地回歸晴朗穩定，且比本週還會更熱，白天「熱如盛夏」，北台高溫達攝氏32度，南部高溫攝氏35度以上，但日夜溫差極大，請民眾特別注意。
此外，吳德榮表示，熱帶性低氣壓在菲律賓東方近海向西北西進行，將登陸菲律賓，受地形破壞後強度減弱。最新歐洲系集模式50次的模擬路徑分布顯示，熱帶性低氣壓登陸菲律賓後，將進入南海、或向北迴轉，強度將進一步減弱消散，對台無影響。