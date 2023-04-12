台股早盤平盤上下遊走　電力供應、國防軍工股夯

美國CPI（消費者物價指數）揭曉前夕，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（11）日跌多漲少，唯幅度皆不大。台北股市今（12）日早盤在平盤上下游走。權值王台積電早盤跌3元，來到521元，跌幅0.5%。而今日盤面焦點為電力供應、國防軍工概念股，另外生技醫療族群也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數11日上漲98.27點，或0.29%，收33684.79點；那斯達克指數下跌52.48點，或0.43%，收12031.88點；標普500指數微跌0.17點，或0.00%，收4108.94點；費城半導體指數下跌17.55點，或0.56%，收3109.42點。
台北股市今日早盤在平盤上下游走，晶圓代工龍頭、權值王台積電第一季營收不如預期，昨日股價弱勢，今日早盤跌3元，來到521元，跌幅0.5%。聯電漲0.5%，但世界先進與力積電走跌0.3%左右。其他重要電子股，聯發科小跌，南亞科、群創、友達、和碩、旺宏走跌1%以內，但華碩漲逾1%，緯創漲多，漲幅逾2%。
今日盤面焦點為電力供應股，華城、樂事綠能飆漲停，森崴能源漲8%，士電與華電網漲6%以上。而漢翔拿下GE發動機製造10年長約，金額逾350億元，早盤漲8%多，也帶動其他國防軍工概念股，如榮剛漲6%、寶一漲4.5%。另外，生技醫療族群也表現不俗，聯合、中裕飆漲停，強生漲6%，健喬與浩鼎漲4%以上。