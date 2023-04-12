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普發6000到手！飯店Buffet吃到飽650元　揪團再多折千元

▲新竹喜來登盛宴自助餐廳平日下午茶券，推出低至75折優惠。（圖／業者提供）
▲新竹喜來登盛宴自助餐廳平日下午茶券，推出低至75折優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

普發6000元開放ATM領取、當天登記入帳，不少民眾都已經領到手！新竹喜來登配合13週年慶，開賣餐卷促銷優惠，包括「盛宴自助餐廳」每張650元、「大廳酒吧半自助式」每張優惠700元等，還可以揪親友合購，只要現金買餐券滿6000元，再送飯店內四大餐廳1000元抵用券；KKday則獨家推出王品集團餐券優惠，最低每張679元。

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新竹喜來登慶祝13週年慶，在4月28日前推出6款優惠餐券，「盛宴自助餐廳平日下午茶券」每張650元（打75折）、「盛宴自助餐廳平日雙人午餐券」每張2000元（7.6 折）、「餐飲通行券」每張1000元，可至盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理、大廳酒吧，抵用1200元內用消費（打83折）。

▲新竹喜來登盛宴自助餐廳平日下午茶券，推出低至75折優惠。（圖／業者提供）
▲活動期間揪團一起買餐券，只要滿6,000元加贈1000元餐飲抵用券。（圖／業者提供）
還有「大廳酒吧半自助式沙拉吧」主餐搭配沙拉吧無限開吃，每張700元（打85折）；精緻日式和食「迎月庭日式料理雙人餐券」每張3000元，主廚特製鐵板燒雙人套餐一份或價值1880元日式／鐵板燒套餐兩客；「采悅軒中餐廳‧八色脆皮片鴨二吃券」每張2380元。

活動期間揪團一起買餐券！只要滿6,000元，加贈1000元餐飲抵用券，抵用券5月1日至5月31日可使用，盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理、大廳酒吧任一餐廳內用消費滿3000元現抵1000元（5月13日、5月14日不適用）。

同時，KKday也推出餐飲住宿優惠，王品集團餐券95折，包含陶板屋、西提牛排、夏慕尼新香榭鐵板燒，每張679元起；苗栗西湖渡假村住宿券，平日雙人套房兩天一夜，一泊三食兩套6000元（等同75折），再贈送2張3,000元平日住宿抵用券，再多賺6000元。

▲苗栗西湖渡假村住宿券，平日雙人套房一泊三食兩套6000元
▲苗栗西湖渡假村住宿券，平日雙人套房一泊三食兩套6000元。（圖／業者提供）

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