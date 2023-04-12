引進更多移工解決缺工？許銘春：本國人力優先

疫後各行各業喊缺工，尤其是製造業與觀光旅遊業尤為嚴重，盼引進更多移工解決，對此，勞動部長許銘春今（12）日表示，除與相關單位合作推動專案媒合人力外，也希望雇主接納中高齡、二度就業婦女、失業等弱勢勞工，把工作機會留給本國人，至於是否再引進移工，則會做整體考量。
記者李琦瑋／台北報導
許銘春今天赴立法院報告業務概況前受訪表示，移工的引進開放，要經過相當審慎的評估跟討論，近來各行各業缺工，尤其製造業與觀光旅遊業嚴重，勞動部除與相關單位，交通部觀光局、內政部營建署，合作推動專案媒合人力外，也就中高齡、二度就業婦女、失業等弱勢勞工部分，透過獎勵、補助等各種方式，將勞動力引入缺工市場，也希望企業主、雇主接受本國人力，把工作機會留給本國人，至於是否引進移工，則會就薪資條件、缺工整體情形，來做整體考量。
另外，民進黨立委蔡培慧日前建議，開放新住民的父母、兄弟姊妹等採「依親移工」方式來台打工，解決農業缺工問題。
許銘春表示，在3月的政策諮詢小組已經同意農業移工名額從6000名增加至1萬2000名，對於依親打工，內部討論認為「不失為解決的方式」，但比較迅速或可行的做法，應由農委會以渡假打工方式
、國對國簽屬協定來試辦，這方面有與農委會主委陳吉仲討論，他也認為可行、願意試辦、將擬定相關計畫，勞動部也會予以協助。