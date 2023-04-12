房思瑜愛上鮮肉陽光男划輕艇約會 見男方家人7字吐實情
現年39歲的女星房思瑜，先前因錄製運動實境節目《全明星運動會2》，表現亮眼獲得外界關注！私底下也熱愛運動的房思瑜，最近被週刊爆料與鮮肉陽光男划輕艇約會，對此，房思瑜也大方公開兩人正在「互相了解中」，男方身分也隨之曝光。
記者黃雅琪、楊慧玲/綜合報導
熱愛運動的女星房思瑜，曾出過《房式深蹲: 比起減重, 更重要的是堅持; 比起變瘦, 更重要的是黃金比例 》書籍，私底下房思瑜也經常在IG上曬出登山、潛水、滑雪以及露營等戶外活動照片；房思瑜先前因爲錄製《全明星運動會2》開始接觸輕艇運動，熱愛到還與輕艇競速女王劉妍廷組隊報名比賽，奪下銀牌好成績。
著迷於運動的房思瑜，最近也正在和一名擁有輕艇運動員身分的「陽光上班族」約會中，房思瑜帶著新歡和友人開心露營，合照中兩人身體靠得相當近，顯見關係不凡，私底下兩人也會相約划輕艇約會。比對房思瑜與新歡在IG上的動態，赫然發現兩人關係已經進展到與男方家人一起露營的程度。房思瑜坦言兩人認識一段時間：「最近彼此了解中！」回應耐人尋味。
對於新戀情，房思瑜經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「兩人真的才剛開始，還在觀察中，希望大家多給點空間。」據瞭解，男方年紀比房思瑜略小，工作跟醫學相關，個性很好、很大方，周遭友人也曾見過對方多次貼心扮演「護花使者」接送房思瑜，對兩人的發展也樂觀其成，抱持祝福態度。