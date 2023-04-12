周孝安與洋妞喇舌被拍！她小手不安分 陳天仁隔日喊離婚
男星周孝安與五洲製藥高層千金、有「象迷娘」之稱的陳天仁8日雙雙宣布離婚，兩年婚姻玩完，與周孝安合作戲劇《加油喜事》的女星周曉涵也衰捲婚變風波，當時她發文直呼：「莫名其妙。」似乎意有所指。今（12）日周孝安又被週刊爆料在宣布離婚前，7日就在街邊與金髮洋妞熱情喇舌，女方的「小手」甚至非常不安分，不斷朝著他的褲擋進攻，18禁畫面全被拍，隔日陳天仁便喊離婚。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《鏡週刊》報導，周孝安7日就被拍到與洋妞在街邊喇舌擁抱，女方甚至對男方的重要部位相當感興趣，小手相當不安分，兩人先是在餐酒館用餐，接著到酒吧續攤，一直到酒吧打烊才離去，雖然沒一起過夜，但男方送女方下車後依依不捨的激情畫面也全被拍。隔日，夫妻倆便閃電宣布離婚。
而在離婚聲明曝光後，不少離婚傳聞流出，有網友猜測可能與周曉涵有關，像是白色情人節周孝安與周曉涵同步放閃，一起曬劇照造勢，引起外界過多揣測；此外，陳天仁過去也曾上節目控訴求歡遭拒，周孝安爬山消失2人時等過往。對此，衰捲婚變風波的周曉涵9日也無奈發文：「面對不在預期內的事，能選擇既來之則安之，至於面對莫名奇妙的事，就選擇既來之則一笑置之吧。」而陳天仁經紀人則向《NOWnews今日新聞》表示：「和平離婚，好聚好散，希望大家給予空間，感謝大家的關心。」
至於周孝安10日則在IG發文：「謠言止於智者，這社會可能就像偶像周董說的，每個人都有自己的推理，自以為偵探，看太多柯南。」昨（11）日也與鄒承恩、劉育仁相約打球，離婚卸下人夫身分後，似乎過得更逍遙自在，引起熱議。