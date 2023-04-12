依賴出口中國 美CIA局長：俄羅斯將成「經濟殖民地」
俄烏戰爭爆發後，俄羅斯遭到各個西方國家經濟制裁，但同時，中國也日漸成為俄羅斯的重要貿易夥伴。美國中情局局長伯恩斯（William Burns）警告，俄羅斯正在朝成為中國「經濟殖民地」的道路前進。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，俄羅斯發起戰爭入侵烏克蘭後，加深了與西方的對立。伯恩斯11日出席休士頓萊斯大學（Rice University）一場活動時表示，「俄羅斯越來越依賴中國，從某些角度來看，隨著時間的推移，俄羅斯正冒著風險將自己變成中國的經濟殖民地，依賴對中國出口能源和原物料。」
俄羅斯衛星通訊社指出，伯恩斯在萊斯大學貝克研究所（Baker Institute）的組會議上稱，「我認為在習近平和蒲亭的領導下，中國和俄羅斯之間的合作是強而有力的。習近平幾週前訪問莫斯科時，已經強調這種關係的性質。」
中國國家主席習近平上月前往俄羅斯進行國是訪問，並和俄羅斯總統蒲亭簽署聯合聲明，當時並未提及將對俄國提供軍事援助。而在習近平離開後不久，蒲亭宣布要在白俄羅斯佈署戰術性核武。中
西方國家一年前對俄羅斯實施了嚴厲制裁，包括禁止進口石油和出口高科技產品，俄羅斯與美國、英國和歐盟國家的貿易在 2022 年期間大幅度下滑。隨著俄羅斯與西方國家的貿易在2022年暴跌，中國在很大程度上成為莫斯科最重要的貿易伙伴。