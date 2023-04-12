批國民黨黑金罄竹難書 民進黨：侯友宜勿只嘴巴說反黑金
國民黨立法院黨團今（12）日預計召開記者會，攻擊綠營長年執政的台南市是黑金故鄉等議題。對此，民進黨發言人張志豪上午反問，國民黨的黑金處理了嗎？國民黨主席朱立倫跟新北市長侯友宜有積極面對處理嗎？88槍擊案件的幕後主使者王文宗顯然是前總統馬英九、朱立倫、前台南市議員謝龍介等藍營人士的重要選舉支柱，至今半個月過去，國民黨並未回應各界質疑，國民黨的黑金罄竹難書，族繁不及備載，請國民黨不要逃避。
記者黃宣尹／台北報導
張志豪質疑，「侯友宜不是反黑金復辟嗎？」但近期的台南88槍擊案疑似「幕後指使者」王文宗；曾犯殺人未遂的苗栗縣長鐘東錦；毆打公務員、收賄遭羈押的雲林縣議長沈宗隆；涉貪遭羈押的澎湖縣議長劉陳昭玲；涉嫌恐嚇、汽車縱火等暴力介入竹山鎮農會選舉的南投縣議長何勝豐等人，都與國民黨關係匪淺，更是黑金、暴力的代名詞，至今不見侯友宜對此有任何回應，國民黨也默不作聲或切割處理，令人遺憾。
張志豪表示，政治就是管理眾人之事，理應受到更高標準的檢視，特別是這些人都是地方民代甚至是議長，對審查預算、地方建設發展，有千絲萬縷的關係，國民黨既然認為要根除黑金，就要先講清楚和這些的人關係，並且向社會道歉。
張志豪呼籲侯友宜，不要只是嘴巴說反黑金復辟，要和這些人劃清界線，就要有積極行動，只是光說不練，不僅讓外界看不到國民黨「反黑金」的決心，更坐實國民黨就只「為了政黨利益，犧牲民眾福利」，請國民黨不要切割迴避，先釐清自己的黑金進行式。