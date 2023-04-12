《模仿犯》兇手早有暗示！犯罪場景藏1共同點：細節超強
Netflix《模仿犯》近日上架後持續熱播，仍然是台灣區每天觀看的第一名，其中豐富的劇情角色，每個演員的演技、劇本的細節每天都有不少劇迷在熱烈討論。然而，繼日前有拍攝被租借場地廟方分享故事後，該劇的美術團隊也分享設計概念，除了還原90年代的場景外，還有其實劇中「不斷暗示兇手與危險的存在」，引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
團隊透露，為了要打造原著小說的90年代感，光是考究和田調就花費兩了個月的時間，收集的資料多達160幾頁，最後決定將視覺設定在「泛後90年代」，創構出這故事中的城市「松延市」，讓這城市和現實允許有一些不同之處，然而在虛構的松延市，「我們仍然投入很多心力把真實的考究付諸實現」，希望呈現出來的畫面和氛圍能夠共鳴到觀眾的記憶。
團隊提到，這次的美術核心設定，《模仿犯》的世界觀中，所有的場景都在三個概念中完成：
一、 90年代的色感：採用濃烈的純色、避免使用濁色。此外，在色彩計畫裡暗藏了一個破案密碼，只要場景出現了紅色，表示會有罪犯和危險出現
二、運用場景空間的「上下」關係，「上」表示一種未來或地位的憧憬、「下」則是絕望、相對弱勢的，呼應各角色的地位和心境
三、「舞台」概念的殺人現場，這個概念來自原著小說中，很喜歡這想法，必須讓它被看見！
從第一點來看，因此像是馬主委被兇手叫到電話亭接電話時，電話是紅色的；綁架使用的廂型車也是紅色；而雞皮疙瘩的是，身為大魔王「Noh」的陳和平，所待的TNB電視台，其實主視覺的LOGO也是以紅色作為基底，等於從第一集開始，伏筆都從背景、道具開始暗示了。
至於為什麼Noh要戴面具？團隊提到，《模仿犯》小說過去某個版本的封面上就是一個陰森森的Noh面具，讓我印象非常深刻，這也是模仿犯一直給我的符號感，試圖解讀這封面設計概念：「Noh面具」是為了舞台演出而創造的面具，它跟「舞台」最有相關，這或許呼應原著小說裡，前期的殺人現場都出於「舞台」的概念，也暗喻著總是戴著假面具的大魔王「陳和平」。